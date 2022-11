Delantero alemán desafía a España: “No nos vamos a esconder”

La selección alemana se jugará la vida este domingo ante España, buscando resarcirse de la derrota en el debut contra Japón y tratar de doblegar a un conjunto hispano que impresionó al mundo con un 7-0 sobre Costa Rica.

Pese a lo abultado del marcador y el gran juego de los pupilos de Luis Enrique, el delantero Kai Havertz no teme del poderío del rival y confía en las capacidades del combinado germano para contrarrestar el juego de los ibéricos.

“El 7-0 es un resultado duro, que impresiona; hay que respetar al equipo español, está claro; pero no nos vamos a esconder contra España. Sabemos la calidad que tenemos, sabemos lo que tenemos que hacer y lo queremos demostrar el domingo”, comentó el atacante.

Por otra parte, el hombre del Chelsea le bajó el perfil a las críticas del capitán Manuel Neuer y el volante Ilkay Gündogan, asegurando que “nadie se ha enfadado con nadie. Hemos tenido varias reuniones internas, hemos hablado las cosas. Y sabemos lo que hemos hecho mal”.

Sobre los cuestionamientos desde el exterior, subrayó que “entiendo que en muchos aficionados, o de la prensa, llegue la negatividad; nos están disparando fuertemente. Pero mentalmente no me preocupa. Me da igual lo que haya sucedido en el pasado. El domingo tenemos un gran encuentro, para el que no sirven para nada los pensamientos negativo”.

Por último, Havertz se refirió a la seguidilla de malos resultados de la Mannschaft en grandes torneos, asumiendo que “las estadísticas no hablan a favor, pero estamos en una fase de cambio, con un nuevo entrenador y con otro jugadores jóvenes que están entrando últimamente”.