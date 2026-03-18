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Delcy Rodríguez destituye a Padrino López como ministro de Defensa

La mandataria encargada de Venezuela, en un breve mensaje en Telegram, transmitió su agradecimiento a Padrino, que ocupó el cargo desde octubre de 2014, “por su entrega, su lealtad a la patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país”. En su reemplazo fue nombrado el general Gustavo González, quien se desempeña como comandante general de la Guardia de Honor Presidencial desde el 6 de enero, cuando fue designado por Rodríguez.

Patricia Schüller Gamboa
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Delcy Rodríguez destituye a Padrino López como ministro de Defensa

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, nombró este miércoles al director de la Contrainteligencia Militar, general Gustavo González, como nuevo ministro de Defensa, en reemplazo de Vladimir Padrino López, que pone fin a más de una década en el cargo.

Así lo anunció la mandataria venezolana en un breve mensaje en Telegram, donde transmitió su agradecimiento a Padrino, que ocupó el cargo desde octubre de 2014, “por su entrega, su lealtad a la patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país”.

“Seguros estamos de que asumirá con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas”, agregó sin dar más detalles sobre el nuevo destino de Padrino.

Nuevo ministro de Defensa se desempeña como comandante general de la Guardia de Honor Presidencial


El nuevo ministro de Defensa se desempeña como comandante general de la Guardia de Honor Presidencial desde el 6 de enero, cuando fue designado por Rodríguez.

Desde esa misma fecha fue también designado como titular de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Source Texto: Aton/Europa Press/Foto: EFE
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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