Delcy Rodríguez nombra a hija de Diosdado Cabello como nueva ministra de Turismo

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó este lunes como ministra de Turismo a Daniella Cabello, hija del número dos del chavismo, Diosdado Cabello, en el marco de los cambios que ha impulsado en su gabinete tras la captura del mandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, ocurrida hace casi un mes.



“He decidido designar a la joven Daniella Cabello como nueva ministra del Poder Popular para el Turismo, quien asumirá desde ahora la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional”, señaló Rodríguez en un mensaje publicado en la red social X.



La mandataria encargada agradeció además a la ahora exministra Leticia Gómez “por su valiosa labor al frente de esta importante cartera”, y agregó que Venezuela se encuentra “abierta al mundo”.



Desde que fue juramentada como presidenta encargada el 5 de enero, Rodríguez ha anunciado una serie de cambios ministeriales en las carteras de Transporte, Comunicación, Ambiente, Salud y en el Despacho de la Presidencia, además de diversas designaciones en el ámbito militar.

