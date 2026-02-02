Home Internacional "delcy rodríguez nombra a hija de diosdado cabello como nueva mini..."

Delcy Rodríguez nombra a hija de Diosdado Cabello como nueva ministra de Turismo

“He decidido designar a la joven Daniella Cabello como nueva ministra del Poder Popular para el Turismo, quien asumirá desde ahora la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional”, señaló la presidenta encargada en un mensaje publicado en la red social X.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Delcy Rodríguez nombra a hija de Diosdado Cabello como nueva ministra de Turismo

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó este lunes como ministra de Turismo a Daniella Cabello, hija del número dos del chavismo, Diosdado Cabello, en el marco de los cambios que ha impulsado en su gabinete tras la captura del mandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, ocurrida hace casi un mes.

“He decidido designar a la joven Daniella Cabello como nueva ministra del Poder Popular para el Turismo, quien asumirá desde ahora la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional”, señaló Rodríguez en un mensaje publicado en la red social X.

La mandataria encargada agradeció además a la ahora exministra Leticia Gómez “por su valiosa labor al frente de esta importante cartera”, y agregó que Venezuela se encuentra “abierta al mundo”.

Desde que fue juramentada como presidenta encargada el 5 de enero, Rodríguez ha anunciado una serie de cambios ministeriales en las carteras de Transporte, Comunicación, Ambiente, Salud y en el Despacho de la Presidencia, además de diversas designaciones en el ámbito militar.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton (Archivo)
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Vanguardia
“El diablo se viste a la moda” vuelve a la...

El anuncio del filme generó una alta expectativa en distintas generaciones de espectadores, reactivando el impacto de una historia que trascendió la pantalla y se consolidó como un referente cultural.

Leer mas
Viajes
Qué hacer en Santiago: dónde comprar merchandising ofi...

El K-pop se vive en distintos rincones de la capital, a través de tiendas que reúnen fandom, diseño y cultura asiática. Un recorrido por espacios para quienes buscan qué hacer en Santiago y quieren conectar con sus grupos favoritos más allá de la música.

Leer mas
Nacional
Abren convocatoria de escuelas de hockey y fútbol grat...

Las postulaciones para nuevos alumnos se encuentran abiertas desde hoy 2 de febrero en fundacionluksic.cl. Desde 2019, el programa ha acompañado a más de 3 mil niños, niñas y adolescentes en comunas de la Región Metropolitana y Antofagasta, buscando mejorar su bienestar y entregarles habilidades para la vida.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
3
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/