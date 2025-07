Delegado de la RM y causa del incendio en Santiago Centro: materiales guardados intensificaron el fuego

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, entregó un balance más detallado sobre el incendio de gran magnitud que afectó a un edificio ubicado en la calle Monjitas con 21 de mayo. Según informó, no se registraron personas lesionadas de gravedad.



Durán señaló que “siete personas fueron trasladadas a centros asistenciales, algunas por cuadros de shock nervioso y otras por exposición a gases. El SAMU desplegó hasta 16 ambulancias para atender a los afectados en el lugar”.



Respecto a la evacuación de una sala cuna cercana al siniestro, Durán precisó que “fueron rescatados 45 menores, de los cuales tres aún permanecen en el lugar sin presentar complicaciones de salud”. También informó que una persona se lanzó desde altura sobre una cama dispuesta por Bomberos, sin resultar lesionada.



ORIGEN DE LAS LLAMAS



El incendio se habría originado en el subterráneo del edificio afectado, específicamente en una bodega improvisada en lo que eran antiguas salas de cine. “El lugar había sido reacondicionado de forma irregular, con subdivisiones internas y almacenaje de productos variados no identificados con claridad hasta el momento”, indicó el delegado.



Entre los materiales presentes se incluyen “productos inflamables y corrosivos, lo que ha mantenido la temperatura del área siniestrada en torno a los 150 grados, dificultando la labor de Bomberos”, dijo. Además, indicó que “no se disponía de planos del inmueble, lo que ha limitado el acceso a ciertos sectores”.



“Las labores de contención se han enfocado en encauzar los gases para evitar que se propaguen por el resto del edificio. A medida que se acceden nuevos planos, Bomberos logra intervenir en zonas hasta entonces inaccesibles”, añadió.



“Vamos a verificar si solo hay concentración de altas temperaturas o persisten zonas de fuego que pudieran retomar una condición de riesgo, y por ello se está trabajando por etapas por parte de Bomberos”, continuó el delegado presidencial.



ESTADO DE LA EMERGENCIA



El delegado señaló que, “yo diría que esta es una emergencia que desde el punto de vista de la afectación a la población está controlada. No obstante, hay que esperar para determinar si el fuego efectivamente tiene control total y por supuesto de las implicancias que pueda producir las emanaciones de gases”.



Paralelamente, personal especializado del Cuerpo de Bomberos encontró una mascota fallecida en uno de los departamentos afectados.