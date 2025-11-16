Delincuentes huyeron en el auto de la víctima tras violento robo a casa de Peñalolén: forzaron puertas y ventanas

Un grave hecho delictual se registró durante la madrugada en la comuna de Peñalolén, en la Región Metropolitana, luego de que un grupo indeterminado de delincuentes ingresara a un domicilio tras forzar puertas y ventanas para acceder al interior.

De acuerdo con los primeros antecedentes, los sujetos intimidaron al propietario y consiguieron sustraer distintas especies desde la vivienda, recogió T13.

Tras cometer el asalto, los individuos escaparon a bordo del vehículo de la víctima, derribando el portón de acceso mientras huían del lugar.

Carabineros trabaja en la recopilación de antecedentes, revisando cámaras de seguridad del sector para identificar a los responsables, mientras la víctima entrega su declaración para avanzar en la investigación.