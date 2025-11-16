Home Nacional "delincuentes huyeron en el auto de la víctima tras violento robo ..."

Delincuentes huyeron en el auto de la víctima tras violento robo a casa de Peñalolén: forzaron puertas y ventanas

De acuerdo con los primeros antecedentes, los sujetos intimidaron al propietario y consiguieron sustraer distintas especies desde la vivienda.

Eduardo Córdova
Un grave hecho delictual se registró durante la madrugada en la comuna de Peñalolén, en la Región Metropolitana, luego de que un grupo indeterminado de delincuentes ingresara a un domicilio tras forzar puertas y ventanas para acceder al interior.

De acuerdo con los primeros antecedentes, los sujetos intimidaron al propietario y consiguieron sustraer distintas especies desde la vivienda, recogió T13.

Tras cometer el asalto, los individuos escaparon a bordo del vehículo de la víctima, derribando el portón de acceso mientras huían del lugar.

Carabineros trabaja en la recopilación de antecedentes, revisando cámaras de seguridad del sector para identificar a los responsables, mientras la víctima entrega su declaración para avanzar en la investigación.

Source Texto: La Nación / Foto: t13
Eduardo Córdova

