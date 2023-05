Delincuentes roban casa en Ñuñoa: amarraron a ocupantes de la vivienda

La Policía de Investigaciones (PDI) investiga un robo al interior de un domicilio ocurrido la tarde de este miércoles en la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana.

El subinspector Sebastián Salvatierra, de la Brigada de Robos (BIRO) Oriente, explicó que la víctima se encontraba con amigos al interior de su casa cuando apareció un grupo de delincuentes con el rostro cubierto con pasamontañas.

Agregó que los antisociales, “ingresaron de manera violenta al inmueble, para registrar las dependencias, maniatar a las víctimas con elementos que se encontraban al interior del domicilio y huir en dirección desconocida una vez concretado el ilícito”.

El detective detalló que “la intimidación fue meramente verbal. Esta amenaza consistía en que si ellos alertaban o hacían algún ruido, los iban a dañar con estas armas que supuestamente mantenían al interior de sus vestimentas”.

Además, informó que los ladrones “ejecutaron un registro detallado del inmueble. No obstante, no podemos establecer un patrón definido o alguna especie en particular que hayan buscado los autores del delito”.

“Estamos trabajando con material audiovisual y en coordinación con el Laboratorio de Criminalística Central para lograr la identificación y posicionar a los delincuentes”, concluyó el funcionario de la BIRO, detallando que no hubo lesionados.