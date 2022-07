Delpin: “La Junta fue convocada para tomar una opción, Apruebo o Rechazo, y esa es la decisión”

La Democracia Cristiana (DC) realizará la tarde de este miércoles-a partir de las 17 horas- una Junta Nacional extraordinaria para determinar la posición de la colectividad de cara al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.



Existe un ambiente dividido al interior de la falange. Los senadores Yasna Provoste y Francisco Huenchumilla, además de 30 concejales y 24 alcaldes, anunciaron su apoyo al Apruebo. Mientras, los senadores Ximena Rincón y Matías Walker, el expresidente del partido Fuad Chahin, y otros personeros, informaron que se inclinarán por el Rechazo y emplazaron a la directiva a dar libertad de acción.



En ese contexto, el presidente de la DC y alcalde de La Granja, Felipe Delpin, encabezó un encuentro con dirigentes del PPD y el PS para abordar el proceso constituyente desde la centroizquierda.



Tras la reunión, Delpin advirtió que si bien “el partido está tensionado”, apuntó a que “si la opción que hoy en la noche se transforme en minoría, ya sea Apruebo o Rechazo, acatemos todos esa decisión de la Junta. Eso es ser demócrata, aquí vamos a entrar en un proceso de discusión, de análisis y como partido político actuamos como una institución”.



“Si alguien piensa que lo que ha decidido la Junta no es lo que lo representa y quiera ir por otro camino, que lo piense, tome sus decisiones”, indicó, remarcando que “en los partidos políticos se está de forma voluntaria, a nadie se le impone. Lo que si se pide es que se actúe en consecuencia, con disciplina”.



Consultado por eventuales castigos a quienes se opongan a la postura institucional, el alcalde aclaró que “la mesa directiva no es la que propone las sanciones ni la que toma esas decisiones, lo que si pedimos es que todos aquellos camaradas que tienen una mirada diferente a la que pueda acordar hoy la Junta, es que asuman los compromisos adquiridos en esa Junta”.



“Que se respete. No me gustaría ver a ningún camarada que esté en alguna opción distinta en la franja o haciendo campaña distinta a la línea del partido, porque creo que le haría un daño a la DC, que debe ser un partido que tenga posiciones claras, definidas”, agregó.



Delpin afirmó que “hay otros camaradas que han dicho que están por el Rechazo, pero si gana el Apruebo en la Junta guardarán silencio. Esa debe ser la actitud para todos, no solo para los que están por el Rechazo, en el caso que gane el Apruebo, sino que también para los que están con el Apruebo en caso en que se dé el que gane el Rechazo”.

DESCARTA CRISIS EN EL PARTIDO



Además, el timonel de la DC desestimó que exista crisis en la DC, rememorando “la Junta donde el partido acordó votar en forma unánime por el Presidente Salvador Allende.



“Esa Junta debe haber sido sin lugar a duda muy tensionada y seguramente se habló de quiebre del partido, pero la Junta Nacional acordó y cada camarada fue muy responsable y lo que se acordó se votó y eso es democracia. Cuando el partido se inscribe para participar en el Plebiscito del ’88, esa decisión no fue fácil”, señaló.



“Había sectores, ente los que nos contamos, que no estaban por una inscripción del partido, que decíamos que era hacerle el juego a la dictadura, que era ser parte y legitimar el fraude que estaba llevando adelante Pinochet. Y ahí, créanme, que fue bastante difícil”, recordó, destacando que “se adoptó una decisión, entramos a inscribir el partido, aceptamos lo que decidió la mayoría y el partido no se quebró”.



De esta manera, Delpin explicó que “hoy estamos ante una situación histórica, tenemos que tomar una decisión, hay que actuar con responsabilidad. La Junta fue convocada para tomar una opción, Apruebo o Rechazo y esa es la decisión”.



“Acá no cabe libertad de acción, hay 13 o 14 presidentes regionales que están en esta posición, que han apoyado la convocatoria a la Junta Nacional”, sentenció.



Respecto a la reunión con el PS y el PPD, Cecilia Valdés, secretaria nacional de la DC, resaltó que se hayan generado “nuevamente los puentes hacia la centroizquierda, el lugar histórico donde ha estado la Democracia Cristiana siempre, y poder conversar sobre el futuro del país”. Afirmó que son “socios que por tanto tiempo caminamos juntos, dándole a Chile progreso y mucho futuro”.



Valdés explicó que el objetivo es “caminar hacia el bien común, hacia la justicia social, y hacia derechos sociales garantizados por un Estado que tiene que dar respuesta a las necesidades que tiene el país, y que tiene la mayor parte del pueblo de Chile”.



También participó en el punto de prensa Camilo Escalona, exsenador y secretario general del Partido Socialista, quien enfatizó: “Compartimos la perspectiva del Apruebo naturalmente, con el común compromiso de mejorar todo lo que se tenga que mejorar en el nuevo texto constitucional, pero sobre la base de contar con una nueva constitución que sea fruto de la voluntad ciudadana”.