Democracia Cristiana no asistirá al cónclave organizado por La Moneda

El presidente (s) de la Democracia Cristiana, Óscar Ramírez, confirmó este jueves que el partido no asistirá al cónclave convocado por el Presidente Gabriel Boric.

Esto luego de que la bancada de senadores de la colectividad -integrada por Yasna Provoste, Iván Flores y Francisco Huenchumilla- expresara su rechazo a participar.



A través de una declaración pública de cuatro puntos, Ramírez agradeció la invitación del Mandatario. Señaló que esta representa un reconocimiento al rol que la DC ha cumplido durante el actual gobierno.



“Valoramos y agradecemos, desde luego, la invitación formulada por el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, a la Democracia Cristiana para formar parte de este encuentro junto a los partidos del oficialismo. Lo valoramos como un gesto de reconocimiento hacia un partido que, sin integrar la coalición de gobierno, ha actuado con lealtad y espíritu constructivo en materias clave para el país, especialmente en seguridad y derechos sociales”, sostuvo la declaración.

“Los desafíos del nuevo ciclo exigirán una instancia de reflexión”



“Sin perjuicio de lo anterior, estamos convencidos de que los desafíos del nuevo ciclo político exigirán una instancia de reflexión verdaderamente amplia, que convoque a todas las fuerzas que han defendido la construcción de un país con mayor equidad social, estabilidad institucional y desarrollo económico sostenible. Por lo demás, este ha sido el compromiso histórico de la Democracia Cristiana”, agrega el texto.



“En este contexto, la mesa nacional, a cargo de la conducción política partidaria, y que ha mantenido una coordinación permanente y fluida con la bancada de diputados de la Democracia Cristiana para la adopción de este tipo de decisiones, depositó en mí la confianza para decidir nuestra asistencia”, complementa.



“Dado el alcance que ha adquirido esta convocatoria, como mesa nacional hemos considerado que ha sido percibida más como una actividad asociada al cierre del actual gobierno que como un espacio amplio y transversal de diálogo y reflexión. En consecuencia, entendemos que ello se aparta del sentido original de la invitación que me fue extendida y no asistiremos al mencionado encuentro”, cierra la declaración.