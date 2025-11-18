Demócratas y resultado de las elecciones: “No queremos más de lo mismo, menos liderado por el PC”

El quinto lugar logrado por Evelyn Matthei en la elección presidencial, con 12,46% de los votos, y la obtención de sólo dos escaños parlamentarios, dejó al Partido Demócratas sin el umbral legal para sobrevivir como colectividad.



Como consecuencia, el partido, liderado por Ximena Rincón, emitió una declaración pública en la que interpretó los resultados como un rechazo ciudadano al actual gobierno:

“El veredicto de la ciudadanía ha sido claro, 7 de cada 10 chilenos rechazaron la continuidad de este mal gobierno. No quieren más de lo mismo. Como Demócratas tampoco queremos más de lo mismo, y menos aún liderado por el Partido Comunista”.



El texto proyecta que “esa voluntad de cambio será ratificada en la segunda vuelta del 14 de diciembre”.



La colectividad planteó que se abre una nueva etapa para Chile, en la que estarán disponibles para acuerdos que permitan recuperar seguridad, crecimiento y paz social. “El Estado debe contar con recursos que le permitan atender eficazmente las necesidades de las personas, especialmente en áreas tan sensibles como la educación, la salud y la vivienda”, subrayaron.



Asimismo, reafirmaron su compromiso con los derechos: “Sostendremos nuestro compromiso permanente con la expansión de las libertades de las personas, y con la plena protección y promoción de los derechos de mujeres, adultos mayores, y niños, niñas y adolescentes”.



Finalmente, reconocieron que “no se logró el umbral de parlamentarios electos que exige la ley”, pero aseguraron que “somos un partido nuevo (…) continuaremos haciéndolo, unidos y con convicción, en diálogo y convergencia con otros partidos y movimientos de centro, para aportar a que Chile recupere la grandeza que a todos nos enorgullece haber contribuido a lograr”.