Denuncian ante Contraloría a director SLEP Iquique por campaña a favor de Kast

El Colegio de Profesorespresentó una denuncia ante la Contraloría General de la República contra el director ejecutivo del SLEP Iquique por realizar campaña política a favor del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, en un liceo público de la comuna de Alto Hospicio.



El presidente nacional del gremio docente, Mario Aguilar, manifestó que lo sucedido “es claramente ilegal, proselitismo directamente a la candidatura de José Antonio Kast, en un colegio público de la comuna de Alto Hospicio. Actividad, que, a nuestro entender, está absolutamente prohibida y Contraloría tiene muy claro que los funcionarios públicos no pueden en su horario laboral realizar actividades de este tipo”.



Aguilar explicó que la acción “va directamente contra el director del Servicio Local de Educación Pública de Iquique, porque creemos que está violando absolutamente todas las normas y las instrucciones que ha dado la Contraloría que ha sido muy celosa y categórica en señalar que ningún funcionario público puede en su horario laboral realizar campañas electorales o actividades de campaña”.



Añadió que espera “sanciones tanto para el funcionario como para Kast, quien, además, estuvo acompañado de sus candidatos a diputados y senadores. Nos parece muy grave, por ello nos parece que debe intervenir directamente Contraloría como otros órganos”.



Aguilar indicó que la denuncia les llegó a través del Directorio Regional del Colegio de Profesoras y Profesores de Tarapacá, por redes sociales y por mensajes de apoderados molestos, quienes manifestaban que sus hijos fueron utilizados para el beneficio de una campaña presidencial.



