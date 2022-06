Denuncian que detective de la PDI amenazó con arma a conductora en una autopista: registro se ha viralizado en redes

A través de un video que fue viralizado en redes sociales, se denuncia que un detective de la Policía de Investigaciones (PDI) amenazó a una conductora de un automóvil particular con un arma mientras circulaba por una autopista de la Región Metropolitana.

Según las imágenes, el funcionario que iba en un vehículo policial por la Costanera Norte abrió la puerta del auto en movimiento e increpa a la mujer, diciéndole que baje la velocidad, y le muestra un arma, que al parecer es una subametralladora.

Mientras que la conductora, que iba por la pista central de la carretera y viajaba con sus hijas, le respondía que iba a 80 kilómetros por hora.

La afectada de esta situación contó su versión al matinal de Chilevisión, señalando que la situación se vivió el miércoles a las 7:30 horas, cuando la conductora llevaba a sus hijas al colegio.

Estos sujetos con complejo de Rambo son los que dañan a las instituciones.

¿Cómo se le ocurre abrir puerta en movimiento y amenazar con arma?

¿Qué dicen @PDI_CHILE @min_interior? pic.twitter.com/XunuKHl7h1 — Manuel Lobos González 🇨🇱 (@m_lobosg) June 9, 2022

“Esto me sucedió en la Costanera Norte, yendo de oriente a poniente. Voy a dejar a mis hijas, que son menores de edad, al colegio, me encuentro con esta comitiva que iba por la pista izquierda y yo voy por la pista central. Al parecer voy muy rápido y me abre la puerta rápidamente y me muestra esta subametralladora”, explicó.

“Lamentablemente, mis hijas están temerosas. El señor me decía que tenía que bajar la velocidad, yo iba, y se ve en el tablero, iba a 80 km/hr”, aseguró.

La mujer indicó que “pasaron a llevar mi integridad, la de mis hijas… O sea, yo tengo que seguir pasando por esa autopista para ir a dejarlas e ir a buscarlas y estoy atemorizada, con susto”.

Hasta el momento la Policía de Investigaciones no ha entregado ningún comunicado o versión para explicar la situación vivida por la conductora.