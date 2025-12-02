Home Nacional "desalojo de la toma del cerro 18 continúa con el desarme de las e..."

Desalojo de la toma del Cerro 18 continúa con el desarme de las edificaciones

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, dijo, en un video institucional, que “comenzamos con bastante resistencia, pero poco a poco, con el apoyo de Carabineros, de nuestros trabajadores sociales, nuestra Dideco (Dirección de Desarrollo Comunitario) presente en el territorio, se ha ido avanzando”.”De las 30 casas ya llevamos la mitad catastrada y estamos comenzando el proceso de desarme”, añadió.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Desalojo de la toma del Cerro 18 continúa con el desarme de las edificaciones

Diversas autoridades destacaron que se está desarrollando con éxito, pese a algunos inconvenientes menores, el desalojo de la quebrada Las Zorras, en el Cerro 18 de la comuna de Lo Barnechea.

“Comenzamos con bastante resistencia, pero poco a poco, con el apoyo de Carabineros, de nuestros trabajadores sociales, nuestra Dideco (Dirección de Desarrollo Comunitario) presente en el territorio, se ha ido avanzando”, aseguró en un video institucional, el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri.

“De las 30 casas ya llevamos la mitad catastrada y estamos comenzando el proceso de desarme”, añadió.

Durante el operativo, tres personas resultaron detenidas: dos por cometer desórdenes y otra por oponerse a la acción de la policía.

El coronel Jaime Parraguez, prefecto Santiago Andes, indicó en un punto de prensa que “ya estamos en el proceso de desalojo propiamente tal, de algunas de las viviendas, donde se están trasladando los enseres de las personas de manera ordenada y en coordinación con el municipio”.

Parraguez informó que un funcionario de Carabineros sufrió una contusión en una de sus manos en medio de la operación.

En tanto, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, planteó que “no hay ningún incidente, más bien una resistencia de algunas familias a retirarse, ya se ha logrado hacer el catastro de los enseres de algunas viviendas”.

El desalojo se hizo debido a un decreto municipal que declaró la inhabilidad y ordenó la demolición de construcciones sin permiso edificadas en terrenos municipales ubicados en una zona de alto riesgo.

El asentamiento se encuentra emplazado en una quebrada clasificada como área de riesgo natural, según el Plan Regulador Metropolitano de Santiago.

Esta ubicación expone a las familias a peligros graves como inundaciones, deslizamientos, incendios y dificultades para el acceso de vehículos de emergencia.

Informes técnicos municipales y, especialmente, un dictamen desfavorable del Cuerpo de Bomberos, advierten que la permanencia de viviendas en este punto constituye un riesgo vital latente, representando una amenaza concreta para la vida e integridad de sus habitantes, indicaron desde la entidad comunal.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Decretan alerta roja por incendio forestal en Limache:...

“Recuerda actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta”, fue el mensaje del SAE en redes sociales.

Leer mas
Viajes
Lugares turísticos en Chile: cómo llegar al Parque Nac...

El Parque Nacional Volcán Isluga, en la Región de Tarapacá, es uno de los grandes lugares turísticos en Chile. Con volcanes, bofedales y pueblos aymaras, ofrece una experiencia única de naturaleza y cultura en el altiplano, accesible desde Iquique y Santiago.

Leer mas
Nacional
TGR inicia pago a vocales de mesa que participaron en ...

Tras la recepción y validación de las nóminas enviadas por el Servicio Electoral (Servel), la Tesorería General de la República realizará el pago a 165.480 personas. De ellas, 137.121 son vocales de mesa y 4.001 son integrantes de colegios escrutadores. La institución también pagará a 24.358 capacitadas y capacitados para este proceso.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
18
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/