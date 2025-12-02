Desalojo de la toma del Cerro 18 continúa con el desarme de las edificaciones

Diversas autoridades destacaron que se está desarrollando con éxito, pese a algunos inconvenientes menores, el desalojo de la quebrada Las Zorras, en el Cerro 18 de la comuna de Lo Barnechea.



“Comenzamos con bastante resistencia, pero poco a poco, con el apoyo de Carabineros, de nuestros trabajadores sociales, nuestra Dideco (Dirección de Desarrollo Comunitario) presente en el territorio, se ha ido avanzando”, aseguró en un video institucional, el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri.

“De las 30 casas ya llevamos la mitad catastrada y estamos comenzando el proceso de desarme”, añadió.



Durante el operativo, tres personas resultaron detenidas: dos por cometer desórdenes y otra por oponerse a la acción de la policía.



El coronel Jaime Parraguez, prefecto Santiago Andes, indicó en un punto de prensa que “ya estamos en el proceso de desalojo propiamente tal, de algunas de las viviendas, donde se están trasladando los enseres de las personas de manera ordenada y en coordinación con el municipio”.



Parraguez informó que un funcionario de Carabineros sufrió una contusión en una de sus manos en medio de la operación.



En tanto, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, planteó que “no hay ningún incidente, más bien una resistencia de algunas familias a retirarse, ya se ha logrado hacer el catastro de los enseres de algunas viviendas”.



El desalojo se hizo debido a un decreto municipal que declaró la inhabilidad y ordenó la demolición de construcciones sin permiso edificadas en terrenos municipales ubicados en una zona de alto riesgo.



El asentamiento se encuentra emplazado en una quebrada clasificada como área de riesgo natural, según el Plan Regulador Metropolitano de Santiago.



Esta ubicación expone a las familias a peligros graves como inundaciones, deslizamientos, incendios y dificultades para el acceso de vehículos de emergencia.



Informes técnicos municipales y, especialmente, un dictamen desfavorable del Cuerpo de Bomberos, advierten que la permanencia de viviendas en este punto constituye un riesgo vital latente, representando una amenaza concreta para la vida e integridad de sus habitantes, indicaron desde la entidad comunal.

