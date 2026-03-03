Desbaratan organización criminal e incautan más de $1.800 millones

La Policía de Investigaciones (PDI) logró la detención de 15 personas pertenecientes a una organización criminal, la cual se dedicaba al blanqueo de dinero proveniente de diversos delitos.



El subprefecto Luis Navarrete, jefe de la Brigada de Lavado de Activos, señaló que “en esta investigación se logró identificar y desarticular una organización criminal liderada por un ciudadano colombiano que, con sus brazos operativos en Chile, lograba gestionar un modelo de negocio delictual, el cual le permitía recoger, ocultar y enviar dineros de procedencia ilícita específicamente y mayoritariamente de narcotráfico”.



“Para poder cumplir el objetivo esta organización criminal utilizaba distintos tipos y maniobras del lado activo, como por ejemplo, establecer una red de sociedades de pantallas que le permitía a través de botillerías, un salón de belleza, un centro deportivo, una empresa de remesadora de dinero, poder inyectar estos dineros de procedencia ilícita al sistema bancario formal”, indicó el subprefecto.

Operativo permitió la detención de 12 colombianos



Según explicó el jefe de la Brigada de Lavado de Activos, una vez ya ingresados estos dineros al sistema bancario formal eran mayoritariamente enviados a Colombia, “dándoles una apariencia de legalidad a estas transferencias y pudiendo dificultar la trazabilidad de estos dineros”.



El operativo permitió la detención de 12 personas de nacionalidad colombiana y tres chilenos. Además, se incautaron diversas especies como vehículos, dinero en efectivo, monedas de oro, entre otras, avaluadas en más de $1.800 millones.



Por su parte, el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, mencionó que desde “2019 a la fecha, por esas estructuras criminales y por estas empresas de envío de dinero, han pasado 83 mil millones de pesos y no sólo provenientes del tráfico de droga, sino que son provenientes de una serie de otros delitos que se cometen por estas organizaciones internacionales”.



El persecutor señaló que la organización “operaba con casas de cambio, tenía empresas de envío de dinero transnacional, tenía empresas de fachada como centros deportivos, peluquerías, en este caso salones de belleza, botillería”.



“Lo que hacía era tratar de legalizar los dineros que provenían de diferentes actividades ilícitas, de homicidios, de tráfico de droga, de delitos de estafa, hay una serie de otros delitos que tienen que ver no solamente como tradicionalmente uno ve que es el tráfico de droga”, precisó.



Respecto al líder de la organización, Barros comentó que “se encuentra en el extranjero y en estos momentos lo que podría decir es que se están realizando las gestiones correspondientes para su ubicación y posterior detención”.