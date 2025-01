Desbordes: Administración de Hassler demolió la educación pública en Santiago

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), aseguró este jueves que Irací Hassler (PC), “demolió” la educación pública en la comuna.



En conversación con Radio Cooperativa, Desbordes sostuvo que “evidentemente, en la gestión de Irací Hassler y el señor Roco, ex director de Educación de Santiago, hubo una demolición de la educación pública”.



“En la municipalidad hay 13.500 millones de pesos de déficit. La Dirección de Educación, que tiene sus cuentas aparte de lo que es el municipio, cerró el año 2024 con un déficit de más o menos 20.000 millones”, detalló.



“Hubo que suplementar en 17.000 millones de pesos, un poquito menos, desde el municipio a la Dirección de Educación para que pudiera funcionar”, añadió.



Desbordes apuntó que “se perdieron 3.500 alumnos (matrículas) desde el 2021 a ahora y eso significó 4.000 millones de pesos menos de subvenciones. Al mismo tiempo, en el periodo de Irací Hassler aumentaron los profesores y aumentaron los asistentes de la educación en una cantidad tan grande que aumentaron también los costos en varios miles de millones”.



“En 2021, la municipalidad traspasó 8.000 millones para suplir el déficit en educación. Este año 2024 cerramos con 16.000; o sea, hubo que duplicar el aporte del municipio, y hoy día no tengo plata para pagar las cotizaciones de diciembre a los funcionarios educacionales”, continuó.



“Hubo que sacar plata adicional para pagar las cotizaciones de noviembre y estoy buscando recursos, que son un poquito menos de 2.000 millones de pesos, para pagar las cotizaciones del mes de diciembre”, indicó.



El alcalde también abordó la crisis que viven los establecimientos emblemáticos de la comuna, mencionando como ejemplo la explosión que afectó al INBA el pasado 23 de octubre.



“La cantidad de denuncias que los profesores del INBA me acaban de hacer es gravísima y vamos a tener que obtener varios sumarios. Los auxiliares, los asistentes de la educación del mismo INBA, también me reuní con ellos para escucharlos y el nivel de deterioro del instituto es tremendo. Están con apenas 200 jóvenes matriculados en el internado. En total, entiendo que vamos a llegar, si es que, a 800 matriculados, cuando hasta hace cuatro años eran casi 1.900”, explicó el alcalde.



“Se han ido familias enteras de los establecimientos de la educación en Santiago, se ha deteriorado la calidad de esa misma educación, se han contratado profesores que no se justifican para nada”, agregó.



“Lo digo derechamente: creo que también que se ha contratado mucho activista. Lamentablemente, pareciera que en la comuna se utilizó la educación no solo para contratar gente del Partido Comunista y cosas por el estilo, sino que, además, en un proyecto político de un determinado sector, lo que no corresponde”, denunció.



“Yo soy hijo de la educación pública, a diferencia de la alcaldesa. Soy el primer alcalde de la comuna de Santiago que estudió la básica y la media completita en escuela y liceo con número. La verdad es que me duele lo que está pasando y vamos a tratar de arreglar y solucionar esto”, afirmó el jefe comunal.



BONOS Y LISTAS NEGRAS



Tras la manifestación realizada este miércoles por profesores municipales en la Plaza de Armas, Desbordes aclaró la denuncia hecha por los docentes en el sentido que más de 1.000 maestros que trabajan a contrata fueron notificados del término de su contrato mediante una carta.



“Ninguna de esas cosas es cierta. No ha habido 1.000 términos de contrata de profesores, ni de cerca, eso no es así. No se les han rebajado los sueldos, para nada. Los profesores movilizados están pidiéndonos el pago de un bono que en total le cuesta al municipio 900 millones de pesos y -ayer se lo expliqué a los profesores- en este minuto no tenemos la plata”, indicó.



Desbordes también se refirió a la denuncia presentada en su contra por tres asociaciones de funcionarios ante la Contraloría General de la República por irregularidades en las desvinculaciones, junto con denunciar la existencia de una lista negra con la nómina de los docentes desvinculados.



“No existen listas negras; son modificaciones de contratos que son normales en los procesos de cambios de gobierno. Cuando cambió el gobierno, fueron decenas de miles de personas las que salieron y esas no son listas negras ni nada por el estilo. Estamos haciendo ajustes y los voy a seguir haciendo”, cerró.