Home Nacional "desbordes apoya a Álvaro carter en el distrito 12, donde candidat..."

Desbordes apoya a Álvaro Carter en el Distrito 12, donde candidata de RN es Ximena Ossandón

Según consigna Meganoticias, el respaldo del alcalde de Santiago se concretó el fin de semana y quedó registrado en un video de campaña del actual parlamentario independiente, quien se sumó a la bancada republicana.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), entregó su respaldo al diputado Álvaro Carter (Indep Republicano) quien espera ser reelegido por el Partido Republicano en el Distrito 12 de las comunas de La Florida, La Pintana, Pirque, Puente Alto y San José de Maipo.

En el mismo distrito, la candidata de RN es la también diputada Ximena Ossandón.

Según consigna Meganoticias, el respaldo del jefe comunal se concretó el fin de semana y quedó registrado en un video de campaña del actual parlamentario independiente, quien se sumó a la bancada republicana, es decir, del partido que lidera José Antonio Kast.

“Si yo votara acá, votaría Álvaro Carter


“Si yo votara acá, votaría Álvaro Carter. Fuimos diputados juntos, lo conocí en el Congreso: trabajador, inteligente y estudioso, jugado por la gente, por los temas sociales, de defensa y seguridad”, expresó Desbordes en el video.

“Le pido a la gente de este distrito que siga apoyando a este gran diputado y lo reelijan con una gran votación”, añadió.

Por su parte, Carter valoró “el tremendo gesto que ha realizado el alcalde Mario Desbordes. Siendo de partidos diferentes, no dudó ni un segundo en cruzar y ofrecerme su colaboración. Él tiene sumamente claro que hoy necesitamos un proyecto en común y trabajar en equipo para derrotar a este mal Gobierno”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Triunfo

Con algunas sorpresas: La Roja ya tiene nómina para su...

El técnico interino, Nicolás Córdova, reveló la convocatoria de cara a la fecha FIFA de noviembre, y en la lista, de 26 futbolistas, destacan cuatro jugadores que disputaron el Mundial Sub 20.

Leer mas
Vanguardia

AC/DC confirma su regreso a Chile después de 30 años: ...

La legendaria banda, que se presentó por única vez en nuestro país en octubre de 1996, regresará a tierras nacionales con su gira “Power Up Tour”.

Leer mas
Vanguardia

Los 10 libros chilenos más influyentes: revisa el list...

A lo largo de los años, los autores chilenos han retratado la identidad nacional con una mezcla única de realismo, imaginación, memoria y crítica social. Sus obras no solo forman parte del patrimonio literario de América Latina, sino que también han trascendido fronteras, siendo estudiadas, adaptadas al cine y traducidas a múltiples idiomas.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
10
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/