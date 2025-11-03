Desbordes apoya a Álvaro Carter en el Distrito 12, donde candidata de RN es Ximena Ossandón

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), entregó su respaldo al diputado Álvaro Carter (Indep Republicano) quien espera ser reelegido por el Partido Republicano en el Distrito 12 de las comunas de La Florida, La Pintana, Pirque, Puente Alto y San José de Maipo.

En el mismo distrito, la candidata de RN es la también diputada Ximena Ossandón.



Según consigna Meganoticias, el respaldo del jefe comunal se concretó el fin de semana y quedó registrado en un video de campaña del actual parlamentario independiente, quien se sumó a la bancada republicana, es decir, del partido que lidera José Antonio Kast.

“Si yo votara acá, votaría Álvaro Carter“



“Si yo votara acá, votaría Álvaro Carter. Fuimos diputados juntos, lo conocí en el Congreso: trabajador, inteligente y estudioso, jugado por la gente, por los temas sociales, de defensa y seguridad”, expresó Desbordes en el video.



“Le pido a la gente de este distrito que siga apoyando a este gran diputado y lo reelijan con una gran votación”, añadió.



Por su parte, Carter valoró “el tremendo gesto que ha realizado el alcalde Mario Desbordes. Siendo de partidos diferentes, no dudó ni un segundo en cruzar y ofrecerme su colaboración. Él tiene sumamente claro que hoy necesitamos un proyecto en común y trabajar en equipo para derrotar a este mal Gobierno”.