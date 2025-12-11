Desbordes llama a Jara a disculparse con funcionarios de Santiago por acusación sobre TAG

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), llamó a la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara a disculparse con sus funcionarios públicos luego de que apuntara contra la municipalidad por la presunta difusión de sus deudas por transitar sin TAG en 2019.

A Jara se le acusó de pagarlas en noviembre de 2025 y que el monto ascendería a los $600 mil.

Según consignó T13, Jara aseguró que “en la Municipalidad de Santiago hay gente operando para (José Antonio) Kast. Esto viene de ahí y es mentira”.

La candidata publicó en su cuenta de X el certificado que demostraba que la deuda había sido pagada en febrero de 2020 y, según lo que declaró en el debate de Anatel, la deuda sería de cerca de $70 mil.

Desbordes sostuvo que la abanderada “lanzó una mentira ayer (miércoles), una fake news como dicen ahora, información falsa para desviar la atención del problema del certificado”.

En conversación con Radio Infinita, el alcalde dijo que “ella mintió abiertamente pero, además, ensucia un municipio, a funcionarios municipales, desvía la pelea de manera mañosa y yo creo que no todo vale en campaña, no todo es lícito, no todo es legítimo”.

De acuerdo con el jefe comunal, la candidata “sabía, no me cabe duda que sabía que estaba mintiendo. El municipio no tiene nada que ver con el certificado, no tenemos acceso a esa información. Ella sabe que no salió de acá”.

El jefe comunal sostuvo que están evaluando si la candidata incurrió en un delito para presentar una querella en su contra después de la elección del 14 de diciembre, recogió T13.

Luego que Jara apuntara a su municipio, Desbordes señaló que se trata “lisa y llanamente” de una “campaña sucia, rasca, de esas campañas que la gente ya está agotada”.

Lamentó que “en la desesperación, entre en estas campañas así. No me extraña, en todo caso, porque el Partido Comunista hace este tipo de campañas”.

Desbordes acusó que en el PC “gastan millones en redes sociales, un partido sucio para dar una pelea política. Yo suponía que Jara estaba en otro nivel, pero veo que está en el mismo nivel de barro en el que está lo peor de la política”.