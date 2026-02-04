Home Nacional "desbordes no descarta “lumpen” contratado en meiggs..."

Desbordes no descarta “lumpen” contratado en Meiggs

El alcalde de Santiago atribuyó los hechos a posibles acciones organizadas. Tras revisar las cámaras de seguridad, afirmó que los responsables "no son rostros conocidos" en el sector, por lo que no descartó "que hayan contratado lumpen para participar en las acciones violentas contra Carabineros".

Patricia Schüller Gamboa
El operativo de intervención en el Barrio Meiggs vivió este miércoles una jornada marcada por incidentes y detenciones, en el marco de la tercera etapa del Plan de Recuperación Estratégica impulsado por la Municipalidad de Santiago.

El general Víctor Vielma, jefe de la Zona Oeste (s) de Carabineros, detalló que en las dos jornadas de operativo se contabilizan 14 detenidos por delitos como contrabando de cigarrillos, infracción a la ley de drogas, porte de armas blancas y falsificación de instrumento público.

“De los 14 detenidos en ambas jornadas, hay detenidos que fueron aprehendidos en el perímetro interior donde estábamos accionando, pero la gran mayoría de las capturas se produjo fuera del perímetro de intervención”, precisó.

Posibles acciones organizadas

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), atribuyó los hechos a posibles acciones organizadas. Tras revisar las cámaras de seguridad, afirmó que los responsables “no son rostros conocidos” en el sector, por lo que no descartó “que hayan contratado lumpen para participar en las acciones violentas contra Carabineros”.

El jefe comunal fue enfático en señalar que el comercio ilegal no volverá a instalarse en el barrio: “Aquí no van a volver los toldos azules. También estaba dentro del escenario probable que hubiera reacción de parte de aquellos más refractarios”, sostuvo.

Respecto de las zonas aún pendientes de intervención, Desbordes explicó que se trata de sectores “menos comerciales” y con menor tránsito de consumidores. “La teoría indica que ahí les va a ir mal y que se van a terminar yendo, pero no vamos a esperar a que se vayan voluntariamente, vamos a estar sacándolos una y otra vez mientras insistan en instalarse en la vía pública”, concluyó.

Los procedimientos policiales se concentraron en las calles Sazie, Conferencia y San Alfonso, donde se realizaron trabajos de despeje y fiscalización.

Sin embargo, durante la madrugada se registraron disturbios: cerca de las 05:00 horas, desconocidos levantaron barricadas en la calle Gorbea, en las intersecciones con Conferencia y San Alfonso.

Tres personas -una de ellas de nacionalidad venezolana- fueron detenidas por Carabineros en el sector intervenido. Los desórdenes se extendieron durante la tarde en sectores cercanos al perímetro intervenido.

Comerciantes ambulantes instalaron barricadas tras operativos en Barrio Meiggs
Source Texto: Aton/Foto: Aton
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

