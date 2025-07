Desbordes por Meiggs: “No me van a tocar a mí ni a mis funcionarios de seguridad”

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, se refirió a los últimos hechos de violencia ocurridos en Barrio Meiggs y a las acciones que interpondrá el municipio.



En conversación con Radio Duna, Desbordes sostuvo que “esto no es una querella por cumplir (…) Nosotros vamos a perseguir a esta gente y poner buenos abogados penalistas que no van a parar hasta que esta gente sea condenada”.



“No me van a tocar a mí ni a mis funcionarios de seguridad y el que lo haga va a pagar las consecuencias”, enfatizó.



En cuanto a sus declaraciones respecto a que se va “a encargar de que sean perseguidos y más les vale mandarse a cambiar de Chile”, Desbordes aclaró que se refería “a personas que sean chilenas o extranjeras. Prefiero que se queden en Chile, quiero verlos condenados”.



“El Congreso ha andado a paso de tortuga y no tenemos todavía la ley de seguridad municipal, que hubiera tenido una protección especial para el guardia. Ojalá esto haga reflexionar a los senadores y diputados (…) esto sí que es urgente y por eso necesitamos esta ley ahora“, añadió.



Asimismo, dijo que el municipio ha estado trabajando en el reforzamiento de la seguridad. “Se han hecho operativos diarios, pero no hemos estado cacareando eso. No vamos a hacer anuncios hasta que no tengamos la musculatura necesaria para empezar a recuperar los espacios”, indicó.



Y detalló que han “duplicado la cantidad de guardias, pero sigue siendo súper poco. Ojalá llegar a los 2.000 el próximo año, pero con los 600 ya estoy teniendo más músculo para intervenir”.