Descubre las tiendas de moda y diseño del MUT: qué hacer en Santiago si buscas exclusividad

El Mercado Urbano Tobalaba, o por sus siglas MUT, es uno de los epicentros comerciales en Santiago. Ubicado en Av. Apoquindo 2733, a pasos del Metro Tobalaba y con entrada directa desde la estación, es uno de los lugares imperdibles de la ciudad.

Por lo que si te preguntas qué hacer en Santiago y tienes ganas de renovar tu clóset, ya sea con prendas nacionales o internacionales para armarte un buen outfit de pies a cabeza, descubre acá las opciones, porque desde La Nación te dejamos esta guía con sus tiendas insignia para que vitrinees a gusto.

La parada de los Sneakerheads

DROPS

Si buscas qué hacer en Santiago y tu obsesión son las zapatillas, esta es una parada obligatoria. Tras años en Plaza de Armas, la tienda se trasladó al segundo piso del MUT, manteniendo su estatus como la verdadera “clínica” para los sneakerheads.

Su curatoría es de primer nivel: aquí encontrarás los últimos lanzamientos y drops de marcas como Nike, Jordan, Adidas, Puma, Salomon, Ray-Ban, y más.

Pero la propuesta va más allá del calzado; mezclando la vibra urbana con la estética moderna del mall, ofrecen también una selección de ropa, pantalones y accesorios ideales para armar el outfit completo.

JOIA

Más que una revista, es un referente del diseño, el arte y la moda underground. Ubicada en el piso -1 del MUT, esta tienda es un imperdible.

Aquí no solo encontrarás sus últimas ediciones de JOIA MAGAZINE, sino también sus codiciadas colecciones de ropa. Desde accesorios como shoulder bags, tote bags y gorras, hasta prendas esenciales como polerones, faldas y shorts. Su propuesta destaca por cortes minimalistas que nunca pierden esa esencia de buen gusto y exclusividad.

Joyería de primera calidad

Viale Joyas

Con accesorios oro de 18k, plata 925, gold filled y piedras naturales, si buscas qué hacer en Santiago y encontrar el accesorio perfecto, esta es tu parada obligada en el piso -1.

Las colecciones de Viale Joyas destacan por estar hechas a mano, utilizando materiales nobles ya sea que busques un collar, esclavas o unos aros para iluminar tu look, aquí encontrarás diseño y calidad.

Además de su local en el MUT, puedes encontrarlos en Vivo Los Trapenses, Espacio Urbano La Dehesa y el Pueblo del Inglés (Galería Londres).

La Plage

Haciendo honor a su nombre (“playa” en francés), esta french concept store trae un aire fresco y exclusivo al piso -1 del MUT. Si buscas qué hacer en Santiago para encontrar piezas que nadie más tiene, su curatoría es impecable.

En sus estanterías minimalistas conviven el diseño de autor nacional con pesos pesados del streetwear internacional como By Parra, Obey, Jungles, Pleasures, Carrots y Patta. Más que ropa para hombre y mujer, aquí encontrarás un estilo de vida completo: joyas, discos, gorras y arte en un solo lugar.

Además, también puedes encontrarlos en el Drugstore, en el local 9 en Av. Providencia 2124.

El gigante de las tres tiras

Adidas

Con más de 1.200 metros cuadrados, el MUT alberga el Adidas más grande del país. Si te preguntas qué hacer en Santiago para acceder a lanzamientos de nivel mundial, este es el punto neurálgico: aquí es donde aterrizan colaboraciones icónicas como la de Oasis y las últimas ediciones de Bad Bunny.

Su catálogo de zapatillas es inmenso, así que prepárate, porque lo más probable es que termines saliendo con unas Samba, Gazelle o Spezial bajo el brazo.

Y la ropa no se queda atrás. Ya sea que busques un look casual de la línea Originals o la indumentaria para futboleros, la variedad es inmensa. Encuéntralos en el primer piso, con entrada directa por Av. Apoquindo.