“¡Después que lo humillaste y lo arrastraste!”: el descargo de Patricia Maldonado por la muerte de Caniulef

Patricia Maldonado compartió una extensa reflexión tras el fallecimiento del periodista Andrés Caniulef, centrando sus dichos en las reacciones que se produjeron dentro del mundo del espectáculo.

La panelista de “Tal Cual”, de TV+, abrió su intervención señalando que “ustedes me van a permitir un minutito en el cual quiero hacer un comentario, bajo mi responsabilidad, y no involucro al canal”, recogió Emol.

Maldonado apuntó al doble estándar y a la hipocresía, indicando que “yo siempre lamento la muerte de la gente joven, pero yo me quiero referir al doble estándar del chileno, a la hipocresía. Los grandes conflictos que yo he tenido en mi vida, han sido por ser directa. A la gente le gusta mucho en Chile que tú le mientas. Yo lo veo a diario”.

La opinóloga profundizó sus críticas al afirmar que “el chileno tiene esa particularidad: pensar una cosa y decir otra. El cinismo que se ha provocado por la muerte de este chiquillo, es lamentable, a mí me dio asco. Lo humillaron, yo me recuerdo que, cuando se declaró gay, algunos del mismo bando le gritaban cosas horribles”.

La figura televisiva cuestionó a quienes actualmente lo homenajean, planteando que “esta misma gente que lo peló y habló barbaridades de él… por qué no le dieron trabajo o lo llamaron cuando estaba mal. No (pero dicen) ‘yo trabajé con él, me emociono al hablar de él’. No se puede ser tan doble estándar, hay que ser consecuente”.

Acusó cinismo

Patricia Maldonado, pese a señalar que no tuvo mayor cercanía con Caniulef, recalcó su molestia al expresar que “no lo conocí mayormente”, pero que aun así “a ese nivel llega el cinismo en nuestro país. El chileno tiene esa particularidad de no decir lo que piensa, de decir otra cosa; después que lo humillaste y lo arrastraste por el suelo, porque a ese niño lo arrastraban por el suelo, hoy día no… hablan de legado”.

La panelista cerró con un mensaje crítico y religioso, señalando que “ojalá (Caniulef) descanse en paz y ojalá que todos los que hoy salieron para la foto piensen que hay un momento en que uno le entrega la jeta a Cristo, y cuando uno le entrega la jeta a Cristo es el momento en que dice ‘ándate, qué hice en mi vida’”.

Finalmente, Maldonado lanzó una dura crítica al ambiente artístico, afirmando que “es lamentable, pero el chileno es así: cínico, envidioso, mentiroso… no estoy diciendo la mayoría, pero una gran cantidad de gente es así. Y en este ambiente artístico, se da con mayor facilidad”.