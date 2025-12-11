Home Nacional "destruyen narcobúnker que operaba para el “guatón beltrán”, sujet..."

Destruyen narcobúnker que operaba para el “Guatón Beltrán”, sujeto imputado por la muerte de Krishna Aguilera

El recinto funcionaba como punto de venta y consumo de drogas. Según explicó el alcalde Christopher White a Canal 13, “esto no era una vivienda, sino un lugar donde se compraban y consumían drogas”.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
Destruyen narcobúnker que operaba para el “Guatón Beltrán”, sujeto imputado por la muerte de Krishna Aguilera

Un operativo municipal y policial permitió este miércoles derribar un narcobúnker que operaba en la comuna de San Bernardo, en la Región Metropolitana.

El inmueble formaba parte de la red del “Guatón Beltrán”, imputado por el crimen de Krishna Aguilera, la joven de 19 años encontrada enterrada en Calera de Tango, recogió Radio ADN.

El recinto funcionaba como punto de venta y consumo de drogas. Según explicó el alcalde de San Bernardo, Christopher White, a Canal 13, “esto no era una vivienda, sino un lugar donde se compraban y consumían drogas”.

White sostuvo que, pese a que el “Guatón Beltrán” está en prisión preventiva, su red continúa operando. Por ello, las autoridades realizaron la intervención de manera incógnita debido a amenazas previas.

“Era fundamental dar una señal a la comunidad de que estamos enfrentando esto con decisión”, señaló.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, detalló que el búnker contaba con estructura blindada, además de un punto de acopio y una escotilla de escape, elementos que complicaban el ingreso policial.

La demolición permitió también intervenir un tercer departamento utilizado para venta y almacenamiento de drogas, donde se detuvo a una persona.

White advirtió que aún existen múltiples inmuebles usados como puntos narco en la comuna, por lo que llamó a mantener un trabajo conjunto y sostenido entre municipio, Fiscalía y Carabineros para recuperar los barrios.

Source Texto: La Nación / Foto: Cedida por la delegación
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Internacional
Detienen a expresidente boliviano Luis Arce por supues...

El fiscal general, Roger Mariaca, detalló en una rueda de prensa que el arresto del dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS) se debe a “los indicios de participación en el hecho, el peligro de fuga y el peligro de obstaculización que pueda haber por (su) parte en contra de los otros conimputados, o en contra del presente proceso penal”.

Leer mas
Nacional
Maza y megaproyecto energético INNA: “Se debe de...

El astrónomo y Premio Nacional de Ciencias Exactas dijo a Emol que la astronomía, que llegó primero y representa una inversión multimillonaria e irremplazable, debe ser respetada, y el proyecto de hidrógeno verde, aunque necesario, debe reubicarse a una distancia que no comprometa la calidad única del cielo de Atacama, asegurando que el proyecto, por su cercanía, “sin duda sacaría de su sitial al mejor lugar del mundo para hacer astronomía”.

Leer mas
Triunfo
“Por el trabajo que ha mostrado y su conducta”: Mosa e...

El presidente de Blanco y Negro detalló los motivos que llevaron al directorio a ratificar en el puesto al entrenador argentino, y también confirmó los nombres de los jugadores a los cuales no les renovarán contrato.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
16
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/