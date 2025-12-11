Destruyen narcobúnker que operaba para el “Guatón Beltrán”, sujeto imputado por la muerte de Krishna Aguilera

Un operativo municipal y policial permitió este miércoles derribar un narcobúnker que operaba en la comuna de San Bernardo, en la Región Metropolitana.

El inmueble formaba parte de la red del “Guatón Beltrán”, imputado por el crimen de Krishna Aguilera, la joven de 19 años encontrada enterrada en Calera de Tango, recogió Radio ADN.

El recinto funcionaba como punto de venta y consumo de drogas. Según explicó el alcalde de San Bernardo, Christopher White, a Canal 13, “esto no era una vivienda, sino un lugar donde se compraban y consumían drogas”.

White sostuvo que, pese a que el “Guatón Beltrán” está en prisión preventiva, su red continúa operando. Por ello, las autoridades realizaron la intervención de manera incógnita debido a amenazas previas.

“Era fundamental dar una señal a la comunidad de que estamos enfrentando esto con decisión”, señaló.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, detalló que el búnker contaba con estructura blindada, además de un punto de acopio y una escotilla de escape, elementos que complicaban el ingreso policial.

La demolición permitió también intervenir un tercer departamento utilizado para venta y almacenamiento de drogas, donde se detuvo a una persona.

White advirtió que aún existen múltiples inmuebles usados como puntos narco en la comuna, por lo que llamó a mantener un trabajo conjunto y sostenido entre municipio, Fiscalía y Carabineros para recuperar los barrios.