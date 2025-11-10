Detectan fiesta de 23 reos con asado y whisky en penal de Santiago: Gendarmería abre sumario

Gendarmería recluyó en celdas de aislamiento a 23 internos que participaron en una fiesta clandestina dentro del penal Santiago 1, donde se registraron asado, whisky y música.

La institución informó que se abrió un sumario administrativo y que también se presentó una denuncia ante el Ministerio Público.

El hecho se conoció este domingo tras la difusión de imágenes en redes sociales, donde se veía a los reclusos del módulo 35 compartiendo comida, bebidas alcohólicas, utilizando celulares y escuchando música en altoparlantes.

Personal de Gendarmería realizó un allanamiento y sorprendió a los involucrados en pleno festejo dentro del recinto penitenciario.

Según un comunicado de la Dirección Regional Metropolitana de Gendarmería, “el sistema de bloqueo de señales telefónicas dispuesto en el cuadrante Pedro Montt, permitió identificar el módulo donde se realizaba dicha actividad irregular y consecuente con ello, a los internos involucrados”, recogió Emol.

El texto añadió que “se incautaron elementos prohibidos por la administración penitenciaria, tales como alcohol y equipos celulares, entre otros. Además, se dio cuenta de lo ocurrido al Ministerio Público“.

Asimismo, el comunicado indicó que “se inició la correspondiente investigación interna para determinar responsabilidades administrativas, por la internación de artículos prohibidos como la carne y alcohol”.

Gendarmería calificó lo ocurrido como “una vulneración grave a la disciplina interna y a la seguridad del recinto”, por lo que se adoptaron medidas disciplinarias que incluyen el aislamiento de los reclusos involucrados en celdas especiales.