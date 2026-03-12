Detienen a 11 sujetos tras ser sorprendidos descargando especies robadas en La Pintana

Carabineros de la 41º Comisaría de La Pintana detuvieron a 11 sujetos durante la tarde del miércoles tras sorprenderlos descargando cajas desde un camión robado. El procedimiento se inició luego de una alerta recibida por personal policial.

De acuerdo con la información entregada por la institución, cerca de las 16:30 horas Carabineros recibió un aviso sobre individuos que descargaban mercancía desde un camión con cajas asociadas a una conocida tienda comercial.

Por lo mismo, los funcionarios se trasladaron hasta una bodega ubicada en calle Santa Rosa, en la comuna de La Pintana, donde sorprendieron a los 11 individuos realizando la descarga.

Sin embargo, al advertir la presencia policial, los sospechosos intentaron escapar en dos vehículos y en distintas direcciones. No obstante, el despliegue de los efectivos permitió interceptarlos.

Gracias a este operativo, Carabineros logró recuperar la totalidad de la carga que estaba siendo descargada desde el camión.

Posteriormente, los detenidos no lograron acreditar la procedencia de las especies. Las diligencias permitieron establecer que el vehículo había sido robado horas antes en la comuna de Lo Espejo.

Antecedentes de los detenidos

Asimismo, las indagatorias determinaron que el camión y su carga fueron sustraídos tras un robo con intimidación ocurrido cerca del mediodía en esa comuna.

En este contexto, los detenidos corresponden a 11 hombres adultos vinculados al procedimiento, quienes fueron trasladados a dependencias policiales.

Además, según información de Carabineros, diez de los aprehendidos son chilenos y uno es venezolano con situación migratoria irregular.

Finalmente, ocho de los detenidos mantienen antecedentes policiales y todos quedaron a disposición del Ministerio Público para el respectivo control de detención.