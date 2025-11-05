Detienen a 12 gendarmes por presuntos vínculos con el narcotráfico en Iquique, Araucanía y Biobío

Doce funcionarios de Gendarmería y siete civiles, entre ellos un oficial, fueron detenidos por tener presuntos vínculos con el narcotráfico.

Según consignó 24Horas, las detenciones ocurrieron luego de una serie de allanamientos simultáneos en Iquique y en las regiones de Araucanía y Biobío, que involucraron a cerca de 150 funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI).

La investigación arrojó que los gendarmes prestaban servicios a narcotraficantes con el fin de ingresar drogas y elementos prohibidos a los recintos penitenciarios, específicamente al interior del Centro de Detención de Alto Hospicio.

Durante los allanamientos se incautaron armas, drogas, municiones y dinero en efectivo.

“Ha sido un trabajo exhaustivo que, a través de distintas técnicas de investigación, logró hoy desbaratar esta organización criminal conformada por gendarmes dedicados a la la venta de droga al interior del centro de cumplimiento penitenciario de Alto Hospicio, quienes operaban con algunos civiles, y respecto de los cuales también hemos investigado sus patrimonios”, explicó la fiscal regional, Trinidad Steinert.

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, aseveró que la operación dejó un mensaje muy claro: “La limpieza de Gendarmería es clave para tener un sistema penitenciario robusto y para que en nuestro país no ocurra lo que ha pasado en otros países de la región“.