Detienen a 6 individuos armados en dos operativos distintos en la RM: incautaron armamentos y más de 100 municiones

Carabineros reportó dos procedimientos policiales desarrollados la tarde de este martes, los cuales dejaron seis detenidos —todos adultos—, armamento de alto poder de fuego incautado y droga dosificada.

Según la institución, el primer hecho ocurrió a las 18:20 horas, cuando personal del servicio Calles sin Violencia patrullaba en Muñoz Gamero con Puerto Alegre. En ese punto detectaron a tres sujetos realizando una transacción de droga a plena luz del día.

Carabineros señaló que, al intentar fiscalizarlos, “dos individuos huyeron del lugar”, mientras que el tercero —identificado como comprador— “confirmó que había adquirido sustancias ilícitas momentos antes”.

El operativo se amplió por el sector para ubicar a los prófugos. A las 18:40 horas, uno de ellos fue detenido en Rubén Darío con José Manuel Balmaceda, mientras que el tercer involucrado ingresó abruptamente a un domicilio cercano al advertir la presencia policial.

Carabineros detalló que, “en virtud de la flagrancia”, se ingresó al inmueble, donde en el segundo piso encontraron una pistola marca Glock con número de serie borrado y adaptada para disparo automático, un cargador normal, dos cargadores extendidos, 80 municiones 9 mm, una munición de guerra calibre 7.62, dinero en efectivo y droga dosificada.

De acuerdo con antecedentes territoriales, los detenidos pertenecerían al grupo delictual “Los Rocha”, aunque sus identidades aún están en proceso de verificación.

Otro operativo en la RM

En paralelo, Carabineros de la 41° Comisaría recibió información sobre un grupo de sujetos armados en dos vehículos transitando por Francisco Bilbao. El Oficial de Ronda Sur coordinó un despliegue para cubrir accesos y aproximarse desde distintos puntos.

Al percatarse del operativo, los individuos intentaron huir por los techos de las viviendas. Carabineros informó que uno de ellos fue sorprendido “en el living del domicilio mencionado, portando un casco tipo balístico y un fusil calibre 22, el cual mantenía un cargador extendido con 22 cartuchos”.

En simultáneo, otros dos sujetos que escapaban por las techumbres fueron detenidos por el personal policial. Durante la inspección posterior, se incautaron 44 cartuchos calibre 22 y $240.000 en efectivo, los cuales fueron encontrados sobre el techo de una vivienda en el pasaje Juan XXIII.

Los tres detenidos son adultos: uno sin antecedentes; otro con causas previas por hurto, porte de arma y ocultación de identidad; y un tercero con tres causas vigentes por hurto simple y conducción sin licencia. El arma larga incautada no tiene encargo ni registro en los sistemas institucionales.

Finalmente, Carabineros confirmó que los seis detenidos pasarán a control de detención.