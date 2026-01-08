Detienen a “overol blanco” de 16 años por ataques incendiarios ocurridos en agosto del 2025 en el INBA

Carabineros concretó la mañana de este jueves la detención de un joven de 16 años, acusado de homicidio simple frustrado y de participar en ataques incendiarios con “overoles blancos” en las afueras del Instituto Nacional Barros Arana (INBA).

El arresto se suma al realizado el 18 de diciembre, cuando tres adolescentes —de entre 15 y 16 años— fueron formalizados por hechos ocurridos en octubre, dos de los cuales permanecen en internación provisoria en un centro del Sename, recogió Emol.

La investigación forma parte de un plan del equipo OS9 de Carabineros, en coordinación con la Fiscalía Centro Norte, orientado a identificar y desarticular a los grupos organizados detrás de los episodios de violencia en liceos emblemáticos.

El imputado será formalizado durante esta tarde.