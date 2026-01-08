Home Nacional "detienen a “overol blanco” de 16 años por ataques inc..."

Detienen a “overol blanco” de 16 años por ataques incendiarios ocurridos en agosto del 2025 en el INBA

El arresto se suma al realizado el 18 de diciembre, cuando tres adolescentes —de entre 15 y 16 años— fueron formalizados por hechos ocurridos en octubre, dos de los cuales permanecen en internación provisoria en un centro del Sename.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
Detienen a “overol blanco” de 16 años por ataques incendiarios ocurridos en agosto del 2025 en el INBA

Carabineros concretó la mañana de este jueves la detención de un joven de 16 años, acusado de homicidio simple frustrado y de participar en ataques incendiarios con “overoles blancos” en las afueras del Instituto Nacional Barros Arana (INBA).

El arresto se suma al realizado el 18 de diciembre, cuando tres adolescentes —de entre 15 y 16 años— fueron formalizados por hechos ocurridos en octubre, dos de los cuales permanecen en internación provisoria en un centro del Sename, recogió Emol.

La investigación forma parte de un plan del equipo OS9 de Carabineros, en coordinación con la Fiscalía Centro Norte, orientado a identificar y desarticular a los grupos organizados detrás de los episodios de violencia en liceos emblemáticos.

El imputado será formalizado durante esta tarde.

Source Texto: La Nación / Foto: Aton (referencial)
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Triunfo
ATP Santiago anuncia a Lorenzo Sonego y Alexandre Müll...

Sonego, 39° del mundo, y Müller, 52° del ranking, dirán presente en la edición 2026 del ATP Santiago, en lo que será la primera participación de ambos en el Chile Open.

Leer mas
Nacional
Presidente Boric encabezó visita técnica al avión tanq...

La aeronave, con origen en Estados Unidos, tendrá su base de operaciones en el Aeródromo Torquemada de Concón. Inició oficialmente sus operaciones el 10 de diciembre de 2025, y tiene programado finalizarlas el próximo 10 de marzo de 2026.

Leer mas
Viajes
Qué hacer en Santiago: los mejores teatros de la capit...

Conciertos, ballet, comedia y teatro se toman los principales escenarios de la capital. Revisa esta guía con los mejores teatros de la Región Metropolitana y descubre qué hacer en Santiago a través de los siguientes panoramas culturales

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
9
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/