Home Nacional "detienen a tres hijos y exyerno de julia chuñil por el crimen de ..."

Detienen a tres hijos y exyerno de Julia Chuñil por el crimen de la activista mapuche

Los detenidos son Pablo San Martín Chuñil (vocero de la campaña por la desaparición de su madre), Javier Troncoso Chuñil y Jeannette Troncoso Chuñil, además del yerno Bermar Flavio Bastías Bastidas. Los hijos están imputados por parricidio y el cuarto, por homicidio calificado.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Detienen a tres hijos y exyerno de Julia Chuñil por el crimen de la activista mapuche

La mañana de este miércoles se confirmó la detención de tres hijos y un exyerno de Julia Chuñil, quienes estarían presuntamente involucrados con el homicidio y desaparición de la activista mapuche, hecho ocurrido en noviembre de 2024 en Máfil, Región de Los Ríos.

Los detenidos son Pablo San Martín Chuñil (vocero de la campaña por su desaparición), Javier Troncoso Chuñil y Jeannette Troncoso Chuñil, además del exyerno Bermar Flavio Bastías Bastidas. 

Los tres hijos serán formalizados por el delito de parricidio, mientras que el exyerno enfrentará cargos por homicidio calificado

Además, los cuatro están imputados por el delito de robo con violencia e intimidación contra un adulto mayor de 90 años.

Este mismo miércoles, La Fiscalía de Los Ríos pondrá a los imputados a disposición del tribunal, para su respectivo control de detención y posterior formalización.

Según consignó Radio Cooperativa, la fiscal de Los Ríos, Tania Esquivel, comentó que “durante la madrugada del día de hoy se dio cumplimiento a órdenes de detención en la causa por la desaparición de doña Julia del Carmen Chuñil Catricura”. 

“Actualmente se encuentran detenidos tres hijos y un exyerno de la víctima por los delitos de robo con violencia y homicidio calificado, correspondiendo en el caso de los hijos la calificación de parricidio, todos en calidad de autores”, añadió. 

Además, sostuvo que “los antecedentes serán expuestos por la Fiscalía en la audiencia de control de detención y de formalización de la investigación ante el juez de Garantía de Los Lagos, la que se desarrollará en las próximas horas”.

Las detenciones se realizaron en las comunas de Máfil y Temuco, durante un operativo que contempló más de un centenar de policías. A solicitud de la fiscalía, las capturas fueron autorizadas por el Juzgado de Garantía de Los Lagos.

Source Texto: La Nación/Aton/Foto: X
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Suspenden PGU a 13 mil adultos mayores: supuestamente ...

De acuerdo con La Estrella de Valparaíso, los adultos mayores afectados se han organizado a través de redes sociales y grupos de mensajería, reuniendo casos desde Arica hasta el sur del país. Si bien la agrupación evalúa iniciar acciones legales por los perjuicios ocasionados y una eventual vulneración de datos personales, el énfasis actual está puesto en la restitución urgente de los montos suspendidos.

Leer mas
Nacional
Boric lamentó fallo que absolvió a Crespo en caso Gati...

El Presidente abordó el veredicto y expresó que “cuando se identifica que una persona determinada disparó y le quitó los ojos a otra persona que estaba en una manifestación y no hay una condena por aquello, cunde el desconcierto”.

Leer mas
Internacional
Tailandia: al menos 29 muertos deja la caída de una gr...

Equipos de rescate indicaron a EFE que aún “podría haber cinco o posiblemente más personas atrapadas todavía en vagones del tren”, el cual transportaba a cerca de doscientas personas al momento del accidente, registrado en la provincia nororiental de Nakhon Ratchasima.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
22
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/