Detienen a tres hijos y exyerno de Julia Chuñil por el crimen de la activista mapuche

La mañana de este miércoles se confirmó la detención de tres hijos y un exyerno de Julia Chuñil, quienes estarían presuntamente involucrados con el homicidio y desaparición de la activista mapuche, hecho ocurrido en noviembre de 2024 en Máfil, Región de Los Ríos.

Los detenidos son Pablo San Martín Chuñil (vocero de la campaña por su desaparición), Javier Troncoso Chuñil y Jeannette Troncoso Chuñil, además del exyerno Bermar Flavio Bastías Bastidas.

Los tres hijos serán formalizados por el delito de parricidio, mientras que el exyerno enfrentará cargos por homicidio calificado.

Además, los cuatro están imputados por el delito de robo con violencia e intimidación contra un adulto mayor de 90 años.

Este mismo miércoles, La Fiscalía de Los Ríos pondrá a los imputados a disposición del tribunal, para su respectivo control de detención y posterior formalización.

Según consignó Radio Cooperativa, la fiscal de Los Ríos, Tania Esquivel, comentó que “durante la madrugada del día de hoy se dio cumplimiento a órdenes de detención en la causa por la desaparición de doña Julia del Carmen Chuñil Catricura”.

“Actualmente se encuentran detenidos tres hijos y un exyerno de la víctima por los delitos de robo con violencia y homicidio calificado, correspondiendo en el caso de los hijos la calificación de parricidio, todos en calidad de autores”, añadió.

Además, sostuvo que “los antecedentes serán expuestos por la Fiscalía en la audiencia de control de detención y de formalización de la investigación ante el juez de Garantía de Los Lagos, la que se desarrollará en las próximas horas”.

Las detenciones se realizaron en las comunas de Máfil y Temuco, durante un operativo que contempló más de un centenar de policías. A solicitud de la fiscalía, las capturas fueron autorizadas por el Juzgado de Garantía de Los Lagos.