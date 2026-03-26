Home Nacional "detienen al cantante urbano “standly” tras evadir con..."

Detienen al cantante urbano “Standly” tras evadir control policial: antes había sido capturado por conducir con drogas

El artista conducía un vehículo de alta gama y fue arrestado junto a su acompañante por desacato a la autoridad. En específico, “Standly” manejaba un Mercedes Benz al momento de los hechos, lo que derivó en su inmediata detención por parte de personal policial.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
Detienen al cantante urbano “Standly” tras evadir control policial: antes había sido capturado por conducir con drogas

Carabineros detuvo la tarde de este jueves a Camilo Paredes Aguirre, conocido como “Standly”, tras evadir un control policial en la comuna de Lo Barnechea. El procedimiento se realizaba en la Avenida José Alcalde Délano, a la altura del Mall Vivo, cuando el cantante urbano intentó eludir la fiscalización.

El artista conducía un vehículo de alta gama y fue arrestado junto a su acompañante por desacato a la autoridad. En específico, “Standly” manejaba un Mercedes Benz al momento de los hechos, lo que derivó en su inmediata detención por parte de personal policial.

El hecho se suma a un nuevo incidente protagonizado por el cantante, quien ya había sido detenido anteriormente. No es la primera vez que enfrenta a la justicia por situaciones similares vinculadas a conducción y sustancias ilícitas.

En noviembre del año pasado, el músico fue detenido en San Felipe por conducir bajo los efectos de drogas. En esa ocasión, personal policial encontró en su poder dos bolsas de marihuana durante el procedimiento.

El Juzgado de Garantía de San Felipe decretó medidas cautelares tras ese episodio. El imputado quedó sujeto a firma mensual ante Carabineros, en calidad de autor de los delitos de microtráfico y conducción bajo la influencia de estupefacientes.

Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
UDI respalda a vocera y acusa “falta de unidad” en el ...

En una declaración pública, los parlamentarios señalaron que “manifestamos nuestro absoluto respaldo a la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, frente a las críticas que ha recibido por parte de algunos dirigentes de Renovación Nacional y la preocupante ausencia de apoyo desde el Partido Republicano”.

Leer mas
Vanguardia
Confirman a Karen Doggenweiler y Rafael Araneda como a...

La dupla de conductores finalmente se mantendrá para las próximas dos ediciones del certamen de la Ciudad Jardín. “Su trabajo ha sido ampliamente valorado tanto por la crítica especializada como por el público”, destacó la organización del evento.

Leer mas
Internacional
VIDEO: Las claves del proceso contra Maduro y la polém...

El análisis incluye las implicancias políticas y judiciales de un proceso considerado histórico para Venezuela. El foco también está en las pruebas que presentaría la Fiscalía para acreditar vínculos con redes criminales. Entre ellas, se mencionan presuntas conexiones con organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el Tren de Aragua, en el marco de las acusaciones por tráfico de drogas y terrorismo.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
17
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/