Detienen al cantante urbano “Standly” tras evadir control policial: antes había sido capturado por conducir con drogas

Carabineros detuvo la tarde de este jueves a Camilo Paredes Aguirre, conocido como “Standly”, tras evadir un control policial en la comuna de Lo Barnechea. El procedimiento se realizaba en la Avenida José Alcalde Délano, a la altura del Mall Vivo, cuando el cantante urbano intentó eludir la fiscalización.

El artista conducía un vehículo de alta gama y fue arrestado junto a su acompañante por desacato a la autoridad. En específico, “Standly” manejaba un Mercedes Benz al momento de los hechos, lo que derivó en su inmediata detención por parte de personal policial.

El hecho se suma a un nuevo incidente protagonizado por el cantante, quien ya había sido detenido anteriormente. No es la primera vez que enfrenta a la justicia por situaciones similares vinculadas a conducción y sustancias ilícitas.

En noviembre del año pasado, el músico fue detenido en San Felipe por conducir bajo los efectos de drogas. En esa ocasión, personal policial encontró en su poder dos bolsas de marihuana durante el procedimiento.

El Juzgado de Garantía de San Felipe decretó medidas cautelares tras ese episodio. El imputado quedó sujeto a firma mensual ante Carabineros, en calidad de autor de los delitos de microtráfico y conducción bajo la influencia de estupefacientes.