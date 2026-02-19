Detienen al expríncipe Andrés por “conducta inapropiada” en medio del escándalo por el caso Epstein

Andrés Mountbatten Windsor, exduque de York y hermano del rey Carlos III, fue detenido este jueves por la mañana. La policía lo arrestó bajo sospecha de “conducta inapropiada” durante funciones públicas.

El procedimiento fue confirmado por la policía de Thames Valley. Horas después, las autoridades señalaron que el detenido permanecía bajo custodia.

La investigación se abrió el 19 de febrero. No se descarta que se amplíe a otras acusaciones relacionadas con su entorno.

Investigación y posibles vínculos

Las pesquisas también examinan señalamientos previos vinculados al caso de Jeffrey Epstein. El financiero murió en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico sexual.

Por ahora, no se han presentado cargos formales. Sin embargo, la policía continúa reuniendo antecedentes.

No existen precedentes recientes de un familiar tan cercano al monarca siendo arrestado bajo sospecha penal.

El exduque, de 66 años, fue detenido en su nueva residencia dentro de la finca de Sandringham. La propiedad pertenece al rey Carlos III y se ubica en el este de Inglaterra.

El operativo se realizó durante la mañana. La noticia generó una fuerte reacción pública en el Reino Unido.

Los agentes registraron también un segundo inmueble en Berkshire, cerca de Londres. Se trata de Royal Lodge, donde residió durante más de veinte años.

Reacción de la Casa Real

El traslado a Norfolk se produjo el mes pasado. Según medios británicos, se realizó con discreción y durante la noche.

El rey Carlos III ya le había retirado sus títulos oficiales. Además, lo apartó de funciones públicas tras el escándalo.

La Casa Real comunicó que colaborará con la policía si así lo requieren las autoridades.

Imágenes del operativo

Diversos medios difundieron fotografías del procedimiento. En ellas se observan vehículos policiales ingresando a Wood Farm, dentro de Sandringham.

Las imágenes muestran un despliegue de seguridad visible en la zona.