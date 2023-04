Detienen en Perú a hombre que se vestía de escolar y se escondía en baños para tomar fotos a niñas

Un hombre de 42 años fue sorprendido vestido como una alumna dentro del baño de mujeres del colegio Rosa de América en Huancayo, en Perú. Por este hecho, fue detenido.

El individuo, identificado como César Walter Solís Calero, fue hallado por la subdirectora del colegio dentro del baño de mujeres vestido como escolar.

El hombre, que además es estilista, usaba el uniforme femenino del colegio con un traje rosado, medias largas y zapatos negros, además de un peinado con dos trenzas largas y una mascarilla para disimular su edad.

Dicho caso ha provocado rechazo transversal en el país, por ello, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables condenaron el hecho, señalando que están trabajando para identificar a las víctimas y brindarle una atención integral.

“Queremos justicia y que no lo liberen al señor. Lo han encontrado con el uniforme del colegio dentro del baño, pero no sabemos qué estaba haciendo ahí. Ahora tenemos temor de mandar a nuestras hijas al colegio, ya no están seguras”, sostuvo una de las apoderadas del colegio a Canal N.