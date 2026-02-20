Día Nacional del Borgoña se celebrará por segunda vez este fin de semana en el Barrio Lastarria

Desde el año pasado, a raíz de una iniciativa del restaurante “Fuente Lastarria”, comenzó a festejarse el Día Nacional del Borgoña, una de las preparaciones más tradicionales de nuestra gastronomía.

“Es una de los tragos más criollos, refrescantes y deliciosos. Utiliza productos autóctonos, se bebe desde la Colonia y es muy transversal socialmente. Es decir, tiene todos los elementos para ganarse un día nacional”, dice Marco Sotomayor, periodista y socio junto Patricio Canobra, de la “Fuente Lastarria”.

Dado que en 2025, el año en que partió este homenaje al borgoña, la mayoría de los boliches del Barrio Lastarria se sumaron a la iniciativa y este año se repetirá la experiencia.

“La idea es que este Día Nacional trascienda y se instale en el calendario gastronómico del país, como el día de la piscola, del vino, del melón con vino (o “melvin), de la cerveza, etcétera…”, agrega Canobra.

Desde la época Prehispánica

Hay evidencia histórica de que el borgoña ya era bebido por los mapuche. Cronistas españoles en el siglo XVI y XVII ya daban cuenta de su tendencia a usar frutillas en tragos fermentados. Años más tarde, la exportación de vinos seleccionados procedente de Borgoña, antigua región francesa, devino acaso en un intento aspiracional de ciertos viñateros de la quinta región, quienes llamaron así a un vino tinto algo más azucarado, tratado con especias. Pasó bastante hasta convertirse en lo que es hoy.

Su preparación

Al igual que con otros cócteles, la preparación variará dependiendo el local y, por supuesto, el bartender. En “Fuente Lastarria”, cuentan su secreto: “Primero, picamos las frutillas y las dejamos macerar con azúcar blanca granulada, aproximadamente doce horas. Luego, vertemos la fruta en un jarro de un litro, agregamos pisco transparente, vino tinto y hielo. Se adorna con una ramita de menta y unos pocos arándanos. Una delicia. El vino que se usa es el cabernet sauvignon”.

Para este fin de semana, junto con la “Fuente Lastarria”, podrás disfrutar de una exquisita jarra de borgoña en el Liguria, Victorino, Tres valles, Casa Lastarria y La Junta.