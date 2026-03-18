Díaz-Canel contesta a Donald Trump: “Cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable”

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respondió a las declaraciones de su par estadounidense, Donald Trump, sobre una eventual toma de la isla. La reacción se produjo en medio de un escenario de tensión entre ambos países.

Días antes, desde la Casa Blanca, Trump afirmó que sería “un gran honor” para él “tomar Cuba”. Además, insistió en esa idea durante una intervención pública.

En ese contexto, el mandatario estadounidense declaró: “Tomar Cuba, eso sería un gran honor. Tomar Cuba, tomar Cuba de alguna forma, sí. Ya sea liberarla o tomarla. Podría hacer lo que quisiera con ella”. Sus dichos generaron una rápida respuesta desde La Habana.

A través de su cuenta de X, Díaz-Canel acusó a Estados Unidos de amenazar constantemente a Cuba. Asimismo, vinculó estas acciones al prolongado conflicto entre ambos países.

En esa línea, sostuvo que Estados Unidos “amenaza públicamente a Cuba, casi a diario, con derrocar por la fuerza el orden constitucional. Y usa un indignante pretexto: las duras limitaciones de la debilitada economía que ellos han agredido y pretendido aislar hace más de seis décadas”.

El mandatario cubano también acusó intentos de control sobre el país y sus recursos. De esta forma, profundizó sus críticas al gobierno estadounidense.

Al respecto, afirmó: “Pretenden y anuncian planes para adueñarse del país, de sus recursos, de las propiedades y hasta de la misma economía que buscan asfixiar para rendirnos”. Además, añadió que “Solo así se explica la feroz guerra económica que se aplica como castigo colectivo contra todo el pueblo”.

Díaz-Canel advirtió que Cuba resistirá ante cualquier agresión externa. Con ello, reforzó el mensaje de defensa frente a eventuales acciones.

Finalmente, señaló que “Ante el peor escenario, a Cuba la acompaña una certeza: cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable”.