Dictan prisión preventiva a padres de niña que sufrió intoxicación con cocaína en Buin

“La Fiera” confesó que la ex “Mekano” estaba molesta con ella, tras decir en el reality de Canal 13 que ambas nunca serían amigas. “Está enojadísima, ayer me llamó, no le contesté porque me imaginé que se iba a enojar. Porque yo en el reality dije una frase inapropiada. Igual lo pienso”, comentó.