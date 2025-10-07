Dictan prisión preventiva para imputados por homicidio de joven embarazada en La Florida

El 14º Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para una pareja, un hombre y una mujer, acusados de homicidio calificado contra una joven embarazada de 19 años, quien fue baleada en la comuna de La Florida.

Tras la audiencia, el fiscal jefe de La Florida, Peñalolén-Macul, Felipe Díaz Acuña, indicó que “la imputada encargó a su pareja concurrir al inmueble de su primo y darle muerte mediante disparos”.

“El imputado, después del encargo que le hizo su pareja, concurrió junto a sujetos que por ahora son materia de investigación y luego se produjeron los disparos que finalmente llegaron a la mujer, que estuvo en riesgo vital y lamentablemente el día de hoy junto a su bebé falleció”, detalló el persecutor.

El ataque ocurrió alrededor de las 3:28 horas del domingo 5 de octubre, en la intersección de Cleopatra con San José de La Estrella, lugar al que llegaron los individuos que efectuaron múltiples disparos.

Uno de los proyectiles impactó a la víctima embarazada de cuatro meses, quien se encontraba dentro del domicilio. La mujer fue internada en el Hospital Sótero del Río, donde falleció la mañana de este martes, según confirmó Carabineros.