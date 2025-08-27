Home Triunfo "“digno de un delincuente…”: daniel schapira responde a los dichos..."

“Digno de un delincuente…”: Daniel Schapira responde a los dichos del presidente de Independiente

El segundo máximo accionista de Azul Azul criticó a Néstor Grindetti, quien se desentendió de los incidentes ocurridos la semana pasada y responsabilizó completamente a Universidad de Chile.

Leonardo Medina
Continúan las declaraciones cruzadas entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile, a raíz de los incidentes ocurridos la semana pasada en el Estadio Libertadores de América, cuando una disputa entre barras y una posterior golpiza contra un puñado de hinchas azules pusieron en suspenso la definición de la llave por los octavos de final de Copa Sudamericana.

Para seguir leyendo esta nota haz clic en el siguiente enlace: https://www.triunfo.cl/digno-de-un-delincuente-daniel-schapira-responde-a-los-dichos-del-presidente-de-independiente

Source Texto: La Nación/Aton/Foto: X
Leonardo Medina

5
