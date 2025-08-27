Continúan las declaraciones cruzadas entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile, a raíz de los incidentes ocurridos la semana pasada en el Estadio Libertadores de América, cuando una disputa entre barras y una posterior golpiza contra un puñado de hinchas azules pusieron en suspenso la definición de la llave por los octavos de final de Copa Sudamericana.

Para seguir leyendo esta nota haz clic en el siguiente enlace: https://www.triunfo.cl/digno-de-un-delincuente-daniel-schapira-responde-a-los-dichos-del-presidente-de-independiente