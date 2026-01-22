Home Internacional "diosdado cabello niega haber tenido contactos con eeuu antes de l..."

Diosdado Cabello niega haber tenido contactos con EEUU antes de la captura de Maduro

El ministro del Interior de Venezuela, sostuvo que existe una “campaña de descrédito” impulsada por la oposición, la cual —según afirmó— busca dividir al gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez.

Eduardo Córdova
Diosdado Cabello niega haber tenido contactos con EEUU antes de la captura de Maduro

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, negó este miércoles haberse reunido con funcionarios de Estados Unidos antes de la detención y el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro.

Diversos reportes indicaron que Diosdado Cabello habría sostenido conversaciones secretas con representantes del gobierno de Donald Trump, meses antes de la operación militar del 3 de enero que terminó con la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

“Es una campaña, dicen que ‘Diosdado se reunió con Estados Unidos’… Yo no me he reunido con nadie”, dijo en su programa semanal en el canal estatal VTV. “Reto a quien sea” a mostrar pruebas del encuentro, agregó.

Cabello sostuvo que existe una “campaña de descrédito” impulsada por la oposición, la cual —según afirmó— busca dividir al gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez.

“Andan con sus campañas mediáticas de mentiras. Aquí no hay traición ni peleas. Quien sigue gobernando es la revolución bolivariana. Somos la garantía de paz en este país. Con Delcy Rodríguez al frente, Venezuela sigue un camino de diplomacia, de paz”, añadió Cabello.

Source Texto: La Nación / Foto: X
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Eduardo Córdova
7
