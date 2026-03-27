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Diputada Jiles presentó dos proyectos de retiros de la AFP: uno de 10% y el otro total para migrantes

La parlamentaria del Partido de la Gente (PDG) dijo en su cuenta de X que “me parece que es muy atingente al momento político que va a vivir el país a partir de las medidas recientemente anunciadas. Y que en ese sentido, como es proyectable por el propio gobierno, entiendo que vamos a estar en una situación bastante parecida a la de la pandemia”.

Patricia Schüller Gamboa
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Diputada Jiles presentó dos proyectos de retiros de la AFP: uno de 10% y el otro total para migrantes

En la última sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara, la diputada Pamela Jiles (PDG) presentó dos proyectos para nuevos retiros del 10% de los fondos previsionales. Esto con el fin de enfrentar -según dijo- las alzas de los combustibles. Los proyectos fueron declarados admisibles

“Yo he presentado dos proyectos de retiro: uno de retiro del 10% que es una modificación constitucional transitoria, como lo hemos conocido previamente. Recordemos que hubo tres de ellos aprobados por este Congreso. Uno de ellos, el segundo, presentado en coautoría con el entonces presidente Piñera y quien les habla”, señaló la parlamentaria en su cuenta de X.

“Me parece que es muy atingente al momento político que va a vivir el país a partir de las medidas recientemente anunciadas. Y que en ese sentido, como es proyectable por el propio gobierno, entiendo que vamos a estar en una situación bastante parecida a la de la pandemia”, sostuvo.

“Un segundo proyecto, al que quiero referirme muy brevemente para conocimiento de todos ustedes. Este dice relación con una modificación constitucional transitoria para permitir que los migrantes que se devuelvan a su país en forma definitiva puedan llevarse efectivamente sus fondos de AFP”, añadió.

“Esto es algo que aparentemente está legislado, pero que en mi opinión legislativa tiene muchos defectos y creo que ayudaría a las políticas de devolución a sus países de un gran número de migrantes el que pudieran tener una facilidad en el retiro de sus fondos previsionales a corto plazo”, concluyó.

“Este es un proyecto que yo presenté hace algunos meses antes de que el gobierno asumiera y, ¡oh!, increíble sorpresa, parece que tenemos allí una coincidencia posible”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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