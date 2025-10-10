Home Nacional "diputadas de oposición exigen la renuncia de la ministra de la mu..."

Diputadas de oposición exigen la renuncia de la ministra de la Mujer tras la liberación del agresor de Nabila Rifo

Las parlamentarias del Partido Republicano, Sofía Cid y Catalina del Real, solicitaron la salida de Antonia Orellana. “Cuando el Estado actúa con improvisación y amateurismo, las consecuencias pueden costar vidas. Este gobierno que se dice ‘feminista’ terminó dejando en libertad por una negligencia al agresor de Nabila Rifo”, dijo Cid.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

Las diputadas del Partido Republicano, Sofía Cid y Catalina del Real,  solicitaron la salida de la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, tras conocerse la liberación del agresor de Nabila Rifo en calidad de libertad condicional. Esta situación ha desatado un debate sobre la función y responsabilidad del Estado en la protección de las mujeres víctimas de violencia.

 El reciente informe de BioBioChile revela que la liberación de Ortega se debió a un abandono judicial por parte del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG). El informe señala que, después de la destitución de Beatriz Ramírez Díaz, abogada que representó a Nabila Rifo durante el proceso judicial, el caso no fue reasignado a otro profesional, lo que resultó en que ninguna asesoría legal estuvo disponible para la víctima en la audiencia que determinó la libertad condicional de su agresor.

Sofía Cid enfatizó la gravedad de la situación y la irresponsabilidad del gobierno al respecto: “Cuando el Estado actúa con improvisación y amateurismo, las consecuencias pueden costar vidas. Este gobierno que se dice ‘feminista’ terminó dejando en libertad por una negligencia al agresor de Nabila Rifo. Y llegó el momento en que ya no basta con una disculpa. Han sido demasiados los casos donde la ministra Orellana ha fallado a las mujeres que dice representar. Por eso presenté un proyecto para negar la libertad condicional a delincuentes peligrosos, porque la protección de las víctimas no puede depender de la torpeza del sistema, sino de leyes firmes y justicia real”.

Del Real también manifestó su preocupación por el impacto que la liberación de Ortega puede tener sobre las víctimas de violencia. “La falta de protección y apoyo a las mujeres es un tema urgente que este gobierno no está abordando con la seriedad que merece. La liberación de un agresor, con las circunstancias que hemos visto, representa un fracaso sistemático del Estado en garantizar la seguridad de las mujeres. Es fundamental que este tipo de errores no se repitan, y eso comienza con la asunción de responsabilidades por parte de quienes están al mando”.

 Las legisladoras exigieron cambios concretos en el sistema de justicia, así como una reestructuración efectiva del SernamEG para asegurar que no se repitan situaciones similares en el futuro.

 “Se requieren soluciones inmediatas y efectivas que aborden esta crisis y garanticen la protección de todas las mujeres víctimas de violencia en el país”, concluyeron.

Source Texto: La Nación/ Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Triunfo

Asunción es elegida como sede de los Juegos Panamerica...

Durante la Asamblea General Extraordinaria de Panam Sports, que se realizó en Santiago, la opción de la capital paraguay se impuso con 28 votos, superando por 4 preferencias a Río-Niterói, de Brasil.

Leer mas
Nacional

Conductora escapó de intento de encerrona y chocó a tr...

El hecho ocurrió en la intersección de Avenida Grecia con Avenida Pedro de Valdivia, donde la mujer impactó contra los cables de acero, quedando su automóvil con daños de consideración.

Leer mas
Vanguardia

Tras éxito del Tiny Desk: TVN presenta maratón de “31 ...

La estación pública, mediante su canal de YouTube, está transmitiendo de manera ininterrumpida el icónico programa, y la señal infantil y cultural, NTV, emitirá una especial maratón este domingo.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
6
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/