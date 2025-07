Diputado Aedo tras apoyo DC a Jara: “La Junta decidió por el futuro”

El diputado de la Democracia Cristiana (DC), Eric Aedo, destacó la decisión de la Junta Nacional del partido de apoyar la candidatura de Jeannette Jara.



En conversación con Radio Infinita, Aedo manifestó que “la Junta decidió por el futuro, no tomó una decisión con un espejo retrovisor quedándose anclado en el pasado, sino que apostó por el futuro”.



El parlamentario admitió estar “muy contento, porque el apoyo a esta idea que planteamos tuvo un 63% de apoyo al interior de la Junta, bastante más amplio de lo que yo estime que podía suceder”.



“La apuesta de fondo es construir una nueva alianza política, eso es lo que no estamos jugando (…) la DC no podía seguir en esta suerte de ambigüedad”, subrayó.



Añadió que “el lugar de la DC es desde el mundo de la centroizquierda, me parecía legítimo discutir si se hacía de la centroderecha pero había que discutirlo de manera clara”.



En cuanto a la salida de la militancia de algunas personas tras la decisión de la DC, Aedo expresó que lo ve “como un hecho doloroso, no me es indiferente que alguien renuncie (…) yo espero que quienes han decidido irse ojalá puedan reflexionar, volver, las puertas están abiertas”.