Diputado Alessandri y megatoma de San Antonio:”Vamos a intentar revertir la expropiación”

El diputado Jorge Alessandri (UDI) cuestionó la decisión del gobierno de expropiar parte del terreno ocupado por la megatoma de San Antonio, calificándola como “una mala señal” y advirtiendo que en la Cámara de Diputados buscarán revertir la medida.



En conversación con Desde la Redacción de La Tercera, el parlamentario criticó el desempeño del ministro de Vivienda, Carlos Montes. “Montes, que fue un parlamentario que se ganó premios por lo buen parlamentario que era, ha sido un desastre como ministro de Vivienda. No ha sido capaz de gestionar, no ha sido capaz de construir casas rápido, no ha sido capaz de solucionar tomas grandes como la de San Antonio, medianas ni pequeñas”, afirmó.



Respecto al proceso de expropiación, señaló: “Es una muy mala señal. La expropiación, recordemos a los televidentes, es pagada por el Estado a precio de mercado. Si a ti no te gusta el precio, puedes ir a tribunales y reclamar. (…) En este caso, es tan lento el proceso, se arma una comisión que te tasa el terreno, que esto ya va a pasar al gobierno siguiente. Y le hemos pedido al Ministerio de Vivienda un catastro detallado y no han sido capaces de decirnos quiénes tienen casa en otra comuna, de las personas que están en esa lista”.



El diputado aseguró que en el Congreso estarán atentos al tema: “Desde la Cámara de Diputados, vamos a estar encima del tema de San Antonio, vamos a intentar revertirlo”.



Añadió que Montes deberá hacer sus “mejores esfuerzos” en los próximos meses, aunque sospecha que el proceso es “solamente dilatorio, que es solamente chutear la pelota para adelante, va a quedar esto para el próximo gobierno”.



Alessandri advirtió además que los habitantes de la toma podrían enfrentarse a un gobierno “con decisión”, que “cree en la propiedad privada” y “en el Estado de Derecho”. En ese escenario, dijo, se podría aplicar la ley de usurpación: “Tú puedes ser sacado por la fuerza pública. No queremos llegar a eso, queremos buscar una solución”. Y concluyó: “La expropiación no era buena”.