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Diputado Cuello: “Es equivocado mezclar agresión a Lincolao y debate educativo”

El parlamentario del PC, en entrevista con Desde la Redacción de La Tercera calificó como “un camino equivocado” mezclar ambos temas. “(El ataque a la ministra) es una agresión violenta, pero tiene otras características. Yo le pediría al ministro (Alvarado) que hagamos un debate con honestidad intelectual”.

Patricia Schüller Gamboa
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Diputado Cuello: “Es equivocado mezclar agresión a Lincolao y debate educativo”

Tras la agresión a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, llamó a respaldar el proyecto de “Escuelas Protegidas”, advirtiendo que quienes lo rechacen estarían validando la violencia.

La postura generó críticas del diputado comunista Luis Cuello, quien en entrevista con Desde la Redacción de La Tercera calificó como “un camino equivocado” mezclar ambos temas. “(El ataque a la ministra) es una agresión violenta, pero tiene otras características. Yo le pediría al ministro que hagamos un debate con honestidad intelectual”, señaló.

Cuello agregó que Alvarado “puede tratar de persuadir y convencer de su proyecto, un mal proyecto, pero que lo haga con buenos argumentos. Y no utilizando un hecho muy lamentable que no tiene conexión”.

El parlamentario recalcó que la violencia escolar responde a condiciones sociales y estructurales. “Pensar que esto se va a resolver con más sanciones o revisando mochilas está muy equivocado.Ymás aún cuando se intenta mezclar la agresión contra la ministra con la discusión sobre la violencia en los colegios”.

Respecto a sanciones contra los responsables del ataque, Cuello defendió la autonomía universitaria. Sostuvo que “el Gobierno tiene derecho a ejercer las acciones legales que estime pertinentes, siempre con debido proceso”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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