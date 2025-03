Diputado Lavín a Vodanovic por querella en su contra: “Es una estrategia que le trae muchos réditos políticos”

El diputado Joaquín Lavín, desde el Congreso, le respondió al alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, quien interpuso una querella contra el parlamentario (ex UDI) por eventuales delitos de tráficos de influencias y fraude al fisco.



“Esta es una estrategia que a él (Tomás Vodanovic) le trae muchos réditos políticos. Si se preguntan, ¿quién es Tomás Vodanovic? Es quien persigue a Cathy Barriga, antes no lo conocía nadie”, remarcó Lavín



Sobre el empresario que admitió emitir boletas falsas (por parte de la imprenta MMG), el parlamentario dijo que “después de todo este año de investigación y de leer cómo funcionan las carpetas de investigación, vemos que los testigos dicen muchas cosas que evidentemente no son ciertas”.



“Todos los dineros fueron pagados a la imprenta. La restitución de recursos es una provisión por si eventualmente pudiera existir algún error en la imputación del gasto. (…) todos los trabajos que hizo la imprenta fueron para hacer cuentas públicas, material gráfico”, indicó.



“Aquí se está ocupando la Justicia, se ocupa el Ministerio Público. Además, le sale gratis porque lo hacen con plata municipal, como una estrategia para obtener créditos políticos y desacreditar a tus adversarios”, agregó.



“Definitivamente estamos muy tranquilos. La gestión de Cathy Barriga, más allá de la caricatura que han querido hacer y todas estas cosas que dicen que son mitad verdad, mitad mentira, porque así funcionan las fake news, yo creo que fue una gran gestión”, sentenció.



Sobre un eventual desafuero, indicó que “no tengo problemas con eso. Eso es algo que depende netamente del Ministerio Público, ni siquiera es algo que tenga que ver con la justicia. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa más adelante”.