Diputado Schalper: “Viene una renovación de la centroderecha”

El parlamentario de RN, quien fue reelecto por el Distrito 11, rechazó un eventual fin de Chile Vamos. “Lejos de comprar acciones en una funeraria, hay que hacer es exactamente lo contrario, es entender el espacio político de una derecha con firmeza en sus principios, pero al mismo tiempo con su capacidad de construir”, indicó.

Patricia Schüller Gamboa
El diputado Diego Schalper (RN), quien fue reelecto por el Distrito 11, dijo estar “bien contento” con los resultados de la elección parlamentaria, donde obtuvo más de 69 mil votos.

En conversación con Radio Duna, Schalper sostuvo que “lo que hay detrás no tiene que ver solo conmigo, sino que con una alternativa política que es posible hacer atractiva para amplias mayorías de personas”.

En cuanto al futuro de Chile Vamos, el parlamentario rechazó un eventual fin de la coalición. “Lejos de comprar acciones en una funeraria, hay que hacer es exactamente lo contrario, es entender el espacio político de una derecha con firmeza en sus principios, pero al mismo tiempo con su capacidad de construir”, precisó.

Respecto al escenario político tras las votaciones, Schalper afirmó que “la realidad se va a terminar imponiendo, porque la conformación del Congreso y de las votaciones da cuenta que hay una muy buena oportunidad de tener un cambio de gobierno”.

Finalmente, el diputado planteó que “viene una renovación de la centroderecha, en sus ideas y liderazgos, que lo tenemos que tomar muy en serio”.

