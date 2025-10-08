Diputados de la Comisión de Educación arremeten contra proyecto sobre requisitos para pedagogías

Los diputados Marcia Raphael (RN) y Stephan Schubert (PRep) afirmaron que el proyecto sobre requisitos para pedagogías, que actualmente se discute en el Congreso, no entrega la respuesta que el país necesita. En su lugar, proponen hacer más atractiva la carrera docente desde una perspectiva vocacional, profesional y económica.



Un déficit de más de 30 mil profesores con formación pedagógica y de especialidad es lo que recientemente alertó el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH) a través de una declaración pública. En ella, manifestaron su preocupación por la tramitación del proyecto de ley que busca mejorar los criterios integrales de acceso a las carreras de pedagogía, advirtiendo que su rechazo implicaría un “grave riesgo” tanto para la educación pública como privada.



Durante la sesión de Sala de este martes, la diputada e integrante de la Comisión de Educación, Marcia Raphael (RN), cuestionó el proyecto que propone establecer un nuevo mecanismo técnico para definir los requisitos de ingreso a las carreras de pedagogía, con el objetivo de flexibilizarlos ante el sostenido descenso en las matrículas.



“¿Flexibilizar los requisitos es realmente el camino para mejorar la calidad de la formación docente? ¿O estamos, en la práctica, renunciando a una aspiración de excelencia por razones circunstanciales? La baja matrícula en pedagogía no se resuelve relajando los estándares de ingreso. Eso es apenas un parche que no enfrenta las causas estructurales que alejan a miles de jóvenes de esta vocación”, expresó.



En ese sentido, la diputada Raphael puso énfasis en las condiciones laborales que enfrenta la profesión docente: ambientes de trabajo cada vez más complejos, una carrera profesional exigente y mal remunerada, y escasa valorización social. “Nuestro sistema educativo no puede seguir dependiendo de improvisaciones. También es necesario preguntarse si el proyecto considera las necesidades y realidades de nuestras regiones. ¿Estamos realmente respondiendo a esa necesidad o simplemente postergando el problema para que lo resuelva otro gobierno? Lo que el país necesita es una política integral que dignifique la labor docente, que haga atractiva la carrera desde una perspectiva vocacional, profesional y económica”, sentenció.



Finalmente, añadió que lo urgente es abordar los problemas estructurales: disminuir la violencia en los establecimientos, implementar políticas de autocuidado para mejorar los climas laborales, generar programas de atracción de talento hacia la pedagogía, ofrecer oportunidades permanentes de especialización y actualización, y reconocer de manera efectiva la carga laboral y las horas extras no remuneradas que hoy se realizan fuera del aula.



Por su parte, el diputado e integrante de la Comisión de Educación, Stephan Schubert (PRep), también expresó su rechazo al proyecto, argumentando que éste no aborda el problema de fondo: “El problema con los profesores no está en la admisión a las carreras de pedagogía, sino en lo que ocurre después, cuando egresan. Muchos de los profesores preparados para estar en las salas de clases terminan dejando el sistema por distintas razones, como se vio en la misma Comisión de Educación”, afirmó.



El parlamentario agregó que lo propuesto por el gobierno no mejorará los resultados una vez que los docentes ingresen al sistema, y advirtió que, por el contrario, podría afectar la calidad de quienes ejercerán la profesión.



“Los profesores se van porque hay inseguridad en las salas de clases, porque no se les respeta, porque no se les remunera adecuadamente, porque no hay una valoración social de su trabajo y porque, en definitiva, se les exige demasiado considerando la burocracia, la sobrecarga laboral y la baja retribución en tantos sentidos”, concluyó.