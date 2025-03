Diputados de RN solicitan sanción en la Comisión de Ética contra Consuelo Veloso por conducción en estado de ebriedad

La Bancada de Diputados de Renovación Nacional anunció la presentación de un requerimiento ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados en contra de la diputada Consuelo Veloso (FA), quien fue detenida en la madrugada de este martes por conducción en estado de ebriedad.

La parlamentaria sufrió un robo con violencia en Viña del Mar y mientras perseguía a dos sujetos que habían robado especies desde su vehículo protagonizó un accidente tras lo cual fue arrestada.



El presidente subrogante de la Comisión de Ética, Bernardo Berger, confirmó que la Comisión aprobó de manera unánime actuar de oficio frente a este hecho. “Quienes ejercemos cargos públicos debemos dar el ejemplo y asumir nuestras responsabilidades. La conducción en estado de ebriedad es un delito grave y no puede relativizarse. La ciudadanía espera de nosotros un estándar ético claro y firme”, afirmó.



Por su parte, la diputada Camila Flores cuestionó duramente a Veloso, recordando su historial de críticas a otras autoridades. “Estos son, como decía Giorgio Jackson, los representantes de la superioridad moral. ¿Y miren cómo quedaron? Esta misma diputada hace poco tiempo calificó al fiscal nacional como ‘cara de raja’ y lideró el intento de destitución de Ángel Valencia por considerar que no estaba a la altura. ¿Con qué cara ahora va a seguir calificando a otras autoridades?”, señaló. Además, enfatizó que su bancada impulsará sanciones económicas contra Veloso en la Comisión de Ética.



El diputado Miguel Ángel Becker también expresó su rechazo al hecho y recordó que Veloso lo había insultado en el pasado. “Hace un tiempo me trató de ‘cavernario’ en una comisión, pero francamente hoy es mucho más cavernario conducir en estado de ebriedad y poner en riesgo la vida de otros”, afirmó, pidiendo sanciones ejemplares e incluso la suspensión de la diputada de sus funciones parlamentarias.



En tanto, la diputada Paula Labra subrayó la contradicción entre el discurso de Veloso y sus actos. “Si a las 4 de la mañana se encontraba en estado de ebriedad, ¿en qué condiciones pensaba llegar a legislar hoy? La ciudadanía no quiere parlamentarios en estas condiciones”, cuestionó.



Además, criticó el doble estándar de la izquierda: “Se dicen moralistas, critican a la oposición, pero con estos hechos demuestran que ese discurso es solo de la boca para afuera”.



Labra también reafirmó la necesidad de reformar el Comité de Ética para que no sean los propios parlamentarios quienes evalúen este tipo de faltas.