Diputados UDI acusan “indolencia” de Jara tras negarse a calificar como “terrorismo” los ataques en la Macrozona Sur

La candidata presidencial de Chile Vamos sostuvo en el matinal “Contigo en la mañana”, de Chilevisión, en que hay una campaña de desinformación en su contra coordinada para “plantar una mentira o algo que haga parecer muy mal a una persona. Yo lo había ya hablado, pero me empezaron a llegar muchos otros que me dijeron a mí me pasó lo mismo, como el Me Too”, indicó.