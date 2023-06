Diputados UDI piden a Boric desistir de Comisión contra la Desinformación tras alerta de la SIP

Los diputados de la bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Juan Antonio Coloma, Natalia Romero y Marco Antonio Sulantay, emplazaron al Presidente Gabriel Boric a echar pie atrás respecto al decreto que creará la Comisión Asesora contra la Desinformación, a propósito de la preocupación evidenciada desde la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).



La SIP, presidida por Michael Greenspon, quien es también director de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Time, advirtió que con la instancia “se podría caer en la tentación de instaurar mecanismos de censura”, y que “debe haber preocupación cuando los gobiernos se involucran en forma directa en el análisis de información, expresión, medios o periodismo”.



Los parlamentarios anunciaron que en la primera semana de julio recurrirían al Tribunal Constitucional (TC) para revertir la medida, acusando que va en contra del derecho a la libertad de expresión.



En esa línea, hicieron un llamado al Presidente Gabriel Boric señalando que “si realmente siente un compromiso por nuestra democracia, hoy mismo debería cancelar y suspender esta comisión”, y que “las graves advertencias que acaba de realizar la SIP no vienen más que a confirmar todos los cuestionamientos que le hemos hecho al Gobierno”.



“Durante más de un año han demostrado su absoluta obsesión por replicar los mismos modelos dictatoriales de otros países, donde por medio del control de medios y una limitación de la libertad de expresión buscan censurar a todos los que piensan distinto a ellos”, zanjaron los parlamentarios.