Diputados UDI pidieron al Gobierno suspender temporalmente el impuesto a los combustibles

Diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) llegaron este jueves hasta La Moneda para pedirle al Presidente Gabriel Boric que impulse una ley que permita bajar temporalmente el impulso específico a los combustibles.



Los parlamentarios apuntaron a revertir las constantes alzas en el precio de las bencinas, enmarcadas en el aumento del dólar -que este miércoles llegó a los $1.000- y las consecuencias de la invasión de Rusia en Ucrania. Aludieron al último aumento reportado por la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), donde la gasolina de 93 octanos se elevó en +$20,5 por litro y alcanzó los $1.200.



Los aumentos ocurren a pesar de que el Congreso aprobó duplicar los recursos del Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (Mepco). De hecho, el Ministerio de Hacienda emitió un comunicado indicado que los valores estarían en torno a los $1.630 el litro si no se hubiera elevado el fondo.



En ese contexto, el diputado Juan Antonio Coloma acusó que los aumentos fueron advertidos “durante la tramitación de la reforma al Mepco, donde el Gobierno modificó los parámetros con los cuales se subsidia el impuesto a las bencinas, y permitió que durante dos semanas subiera $12 y que hoy día suba más de $20 la bencina de 93 octanos”.



“Es un golpe directo a la clase media, que utilizó sus recursos para comprarse un vehículo, para poder llegar a su casa o trabajo antes y evitar las infecciones por el coronavirus, y que hoy día ve como la bencina ha superado con creces los $1.200, y el diésel los $1.000 por litro”, añadió.



De esta manera, el legislador explicó que “hacemos un llamado al Gobierno a tramitar la ley que permite una rebaja transitoria. Esto ya lo están haciendo otros países del mundo, una rebaja transitoria que permita darle un alivio a los bolsillos de la clase media, que hoy día ven con imposibilidad, hacer algo tan sencillo como echar combustible a sus vehículos”.



En tanto, su par Juan Manuel Fuenzalida sugirió que el Gobierno podría ingresar una indicación a la reforma tributaria “de manera que esta rebaja sea inmediata (…) aprovechando que también es un tema impositivo”



“Esperamos que el Gobierno acoja esta solicitud, y no tenga que esperar este proyecto de ley de reforma constitucional para poder aliviar el bolsillo de las personas. Porque aquí, hay que distinguir que no es solamente un beneficio para aquellos que tienen auto, es un beneficio para todos, el tema de los combustibles es el que más incide en el encarecimiento que tiene la vida diaria”, advirtió, explicando que el alza infliye “no solamente el transporte, el uso colectivo, sino también en el aumento constante que hemos visto en el precio de los alimentos y en un montón de productos”.



“Esperamos que este Gobierno reaccione, se sensibilice con las problemáticas que hoy día tiene la gente por el encarecimiento excesivo del costo de la vida, y sea a través de la reforma tributaria, que podamos lograr este objetivo de eliminar transitoriamente este impuesto específico que tanto golpea a los bolsillos de los chilenos”, complementó.



Por su parte, el diputado Álvaro Carter recordó cuando la Cámara rechazó su proyecto de ley que buscaba rebajar en un 50% el impuesto específico a las gasolinas automotrices durante un Estado de Excepción Constitucional o alguna calamidad pública que afecte los ingresos de la ciudadanía.



“El año pasado, cuando presentamos un proyecto, el Presidente Boric y el ministro Jackson se negaron en el Congreso, votaron en contra de ayudar a miles de familias de chilenos y chilenas de clase media”, criticó.



“Espero que hoy, cuando han logrado la meta de llegar a La Moneda, ayuden a la gente y no sean solo palabras y humo, como lo han sido siempre, y que avancen a ayudar a bajar el costo de la vida”, cerró.