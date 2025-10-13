Home Nacional "director de criteria y presidenciales: “matthei necesita restarle..."

Director de Criteria y presidenciales: “Matthei necesita restarle votos a Kast para crecer”

Cristián Valdivieso dijo, en Radio Pauta, que aunque Evelyn Matthei no ha retrocedido en apoyo, tampoco ha logrado avanzar, y eso reduce sus posibilidades de alcanzar a José Antonio Kast a medida que se acorta el tiempo de campaña. "Cada semana en que no crece, se queda con menos espacio para intentar acercarse".

El director de Criteria, Cristián Valdivieso, analizó el estancamiento de Evelyn Matthei, el crecimiento sostenido de la derecha y la dificultad que enfrenta Chile Vamos para ordenarse a pocas semanas de la primera vuelta presidencial.

En diálogo con Radio Pauta, Valdivieso planteó que el panorama electoral se ha mantenido sin grandes cambios, lo que considera un problema para la candidata de Chile Vamos.

Explicó que, aunque Evelyn Matthei no ha retrocedido en apoyo, tampoco ha logrado avanzar, y eso reduce sus posibilidades de alcanzar a José Antonio Kast a medida que se acorta el tiempo de campaña. “Cada semana en que no crece, se queda con menos espacio para intentar acercarse”, remarcó.

Respecto al papel de la abanderada, Valdivieso fue claro: enfrenta un escenario complejo y su desafío es recuperar terreno directamente desde el electorado de Kast. “Matthei necesita quitarle votos a Kast, no que Kast se desmorone; si los puntos caen en otros candidatos, no le sirve”, afirmó.

Para el analista, la derecha vive su propia primaria interna, y su mayor reto no será solo cómo gobernar, sino “cómo se va a gobernar entre las derechas”.

En su diagnóstico, el país se ha derechizado de manera evidente en los últimos cinco años, fenómeno que atribuye a una mezcla de crítica al gobierno, búsqueda de alternancia y nuevas prioridades ciudadanas. “Hoy las preocupaciones centrales son seguridad y economía, temas históricamente defendidos por la derecha”, señaló.

Sin embargo, advirtió que los buenos vientos para ese sector pueden transformarse en un riesgo. “Cuando uno tiene tanto viento a favor, puede marearse. Pensar que ya no se necesita al Estado o que la redistribución no importa puede ser una mala jugada”, cerró.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
7
