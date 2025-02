Director ejecutivo de Déficit Cero por asentamientos ilegales: “La política habitacional no fue capaz de adaptarse a la demanda”

El director ejecutivo de Déficit Cero, Sebastián Bowen, abordó la situación de los asentamientos ilegales en Chile, a propósito de la resolución judicial del desalojo de la megatoma de San Antonio, que tiene como fecha tope otorgada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso el próximo 27 de febrero.



En conversación con Radio Infinita, Bowen explicó que “en los últimos 5 años, en promedio en día a Chile, al menos 100 personas se han ido a vivir a situación de asentamiento irregulares. Es una tasa brutal. Empieza a ser una suerte de no creencia en los caminos institucionales para acceder a una solución habitacional”.



“Lo que estamos percibiendo es que la política habitacional en Chile no fue capaz de adaptarse al cambio en la demanda. Post estallido social de 2019 se deja de creer en las instituciones y en la pandemia esto se exacerba con el aumento de la liquidez tras el retiro del 10%”, añadió.



“Hay una barrera institucional importante en que tenemos un estado construido en base a carteras sectoriales que no permite que exista la planificación integrada”, concluyó el director ejecutivo de Déficit Cero.